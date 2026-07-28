ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев в ближайшие недели

27 июля телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщал, что Трамп намерен обсудить с Зеленским перспективы урегулирования конфликта между РФ и Украиной. Собеседник телеканала пояснял, что «сейчас самое время положить конец конфликту».