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ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев в ближайшие недели

Ведомости

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер могут посетить Киев в ближайшее время, передает «РБК-Украина». Визит представителей администрации Трампа может состояться в течение ближайших «пары недель», уточнил собеседник агентства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, в ближайшие недели Уиткофф и Кушнер также посетят РФ, «но определенности нет».

28 июля президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с украинским лидером Владимиром Зеленским. По итогам переговоров Зеленский сообщил, что стороны обсудили возможность получения лицензий на производство перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot.

«Обсудили с президентом лицензии на производство перехватчиков для Patriot и некоторые другие идеи, которые могут помочь», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, на встрече обсуждались дипломатические усилия по урегулированию конфликта. «Наши команды согласуют детали дальнейшего взаимодействия», – отметил украинский лидер.

27 июля телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщал, что Трамп намерен обсудить с Зеленским перспективы урегулирования конфликта между РФ и Украиной. Собеседник телеканала пояснял, что «сейчас самое время положить конец конфликту».

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