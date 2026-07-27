CNN: Трамп обсудит с Зеленским урегулирование украинского конфликта

26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва видит двойственность в позиции Вашингтона по украинскому конфликту. По его словам, США продолжают поставки вооружений Украине. При этом поясняется, что поставки идут в рамках НАТО. Сами же США заявляют о готовности содействовать мирному урегулированию. В Кремле отметили, что приветствуют такой настрой и рассчитывают на продолжение контактов.