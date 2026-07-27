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CNN: Трамп обсудит с Зеленским урегулирование украинского конфликта

Ведомости

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским 28 июля обсудит процесс урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

«Сейчас самое время положить конец конфликту», – пояснил собеседник издания.

По данным телеканала, до этого Трамп также опроверг заявление Зеленского о том, что Россия якобы передает Ирану разведданные о военных базах США. «Я не думаю, что они этим занимаются, по крайней мере на высоком уровне», – сказал американский президент.

26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва видит двойственность в позиции Вашингтона по украинскому конфликту. По его словам, США продолжают поставки вооружений Украине. При этом поясняется, что поставки идут в рамках НАТО. Сами же США заявляют о готовности содействовать мирному урегулированию. В Кремле отметили, что приветствуют такой настрой и рассчитывают на продолжение контактов.

В тот же день Песков также заявил, что Россия открыта к новым предложениям США по урегулированию конфликта, если они будут учитывать российские интересы. По его словам, предыдущий вариант урегулирования был принят Москвой, но отвергнут украинской стороной. Песков отмечал, что американцам не удалось переломить украинцев, подстрекаемых европейцами.

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