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Песков заявил о двойственной позиции Трампа по Украине

Ведомости

Россия отмечает двойственность в позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, с одной стороны США вооружают Украину, но при этом Трамп утверждает, что поставки идут в рамках НАТО, а Вашингтон не несет ответственности за их конечное использование.

При этом, по словам Пескова, США заявляют о готовности способствовать мирному урегулированию. В Кремле это приветствуют и рассчитывают использовать для продолжения контактов, отметил пресс-секретарь.

Как отметил представитель Кремля, позиция Москвы по любым новым инициативам и формулам урегулирования на Украине будет определяться тем, насколько они отвечают интересам России. Песков сообщил, что в Москве слышали заявления о возможности появления новых формул по урегулированию, но их детали еще предстоит изучить. Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует провести переговоры с американской стороной. Пресс-секретарь подтвердил, что Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками. 

О чем полчаса говорили Лавров и Рубио в Маниле

Политика / Международные отношения

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале предположил, что Зеленский отправится в США 26 июля. Как сообщает ABC, Трамп и Зеленский проведут встречу 28 июля.

23 июля состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Она проходила на полях мероприятий АСЕАН в Маниле (Филиппины) и продлилась 35 минут. В ходе переговоров Лавров рассказал Рубио о положении дел на линии боевого соприкосновения, а также заявил, что поставки вооружений Украине недопустимы, и назвал такую политику европейских стран дестабилизирующей. Песков заявил после встречи Лаврова и Рубио 25 июля, что подвижек в восстановлении двусторонних отношений между РФ и США пока нет.

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