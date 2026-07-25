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Песков: подвижек в восстановлении отношений между РФ и США пока нет

Ведомости

Подвижек в восстановлении двусторонних отношений между РФ и США пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известиям».

«Они по-прежнему индексируются на украинское урегулирование. Пока ничего другого нет», – объяснил он.

23 июля состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Она проходила на полях мероприятий АСЕАН в Маниле (Филиппины) и продлилась 35 минут. В ходе переговоров Лавров рассказал Рубио о положении дел на линии боевого соприкосновения, а также заявил, что поставки вооружений Украине недопустимы, и назвал такую политику европейских стран дестабилизирующей.

После встречи Рубио заявил, что Россия и США обязаны поддерживать отношения, несмотря на разногласия.

На официальном сайте МИД России встречу с Рубио назвали обстоятельным обменом мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня. В качестве одной из основных тем разговора указан вопрос нормализации условий функционирования дипломатических миссий.

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