Песков: подвижек в восстановлении отношений между РФ и США пока нет
Подвижек в восстановлении двусторонних отношений между РФ и США пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Известиям».
«Они по-прежнему индексируются на украинское урегулирование. Пока ничего другого нет», – объяснил он.
23 июля состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Она проходила на полях мероприятий АСЕАН в Маниле (Филиппины) и продлилась 35 минут. В ходе переговоров Лавров рассказал Рубио о положении дел на линии боевого соприкосновения, а также заявил, что поставки вооружений Украине недопустимы, и назвал такую политику европейских стран дестабилизирующей.
После встречи Рубио заявил, что Россия и США обязаны поддерживать отношения, несмотря на разногласия.
На официальном сайте МИД России встречу с Рубио назвали обстоятельным обменом мнениями по широкому кругу двусторонней и международной повестки дня. В качестве одной из основных тем разговора указан вопрос нормализации условий функционирования дипломатических миссий.