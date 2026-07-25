Песков: подвижек в восстановлении отношений между РФ и США пока нет

23 июля состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Она проходила на полях мероприятий АСЕАН в Маниле (Филиппины) и продлилась 35 минут. В ходе переговоров Лавров рассказал Рубио о положении дел на линии боевого соприкосновения, а также заявил, что поставки вооружений Украине недопустимы, и назвал такую политику европейских стран дестабилизирующей.