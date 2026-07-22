Рубио: США и Россия должны поддерживать отношения

21 июля председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что не считает Россию дружественным государством для Вашингтона. По его словам, он выступает за победу Украины в конфликте. Он также отметил, что отношения между странами являются сложными.