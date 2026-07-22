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Рубио: США и Россия должны поддерживать отношения

Ведомости

Россия и США обязаны поддерживать отношения, несмотря на разногласия. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, выступая перед прессой в Маниле.

«Было бы опрометчиво и безответственно [для РФ и США] не общаться», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

21 июля председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Дэн Кейн заявил, что не считает Россию дружественным государством для Вашингтона. По его словам, он выступает за победу Украины в конфликте. Он также отметил, что отношения между странами являются сложными.

17 июля Axios писал, что инициатива об обновленном пакете антироссийских санкций, предложенном покойным сенатором Линдси Грэмом, получила поддержку более 60 членов сената США. Тогда же президент США Дональд Трамп заявил, что Россия входит в число «противников США», которые якобы пытаются влиять на американские выборы.

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