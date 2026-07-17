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Трамп назвал Россию угрозой для американских выборов

Ведомости

Россия входит в число «противников США», которые якобы пытаются влиять на американские выборы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в телеобращении.

«Как гласит одна из оценок, мы считаем, что противники США, в числе которых как минимум Россия, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы, имеют возможность влиять на американскую избирательную инфраструктуру», – сказал глава Белого дома (цитата по ТАСС).

CBS со ссылкой на источники писала 16 июля, что в своем обращении к нации Трамп затронет тему предполагаемого вмешательства Китая в выборы в США. Имелось в виду, что Пекин якобы скомпрометировал сведения об избирателях в США. Речь шла также о якобы доказательствах, что ЦРУ знало об этом и не поделилось этой информацией с Трампом во время его первого президентского срока.

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