Трамп назвал Россию угрозой для американских выборов
Россия входит в число «противников США», которые якобы пытаются влиять на американские выборы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в телеобращении.
«Как гласит одна из оценок, мы считаем, что противники США, в числе которых как минимум Россия, Китай, Иран, КНДР, а также негосударственные группы, имеют возможность влиять на американскую избирательную инфраструктуру», – сказал глава Белого дома (цитата по ТАСС).
CBS со ссылкой на источники писала 16 июля, что в своем обращении к нации Трамп затронет тему предполагаемого вмешательства Китая в выборы в США. Имелось в виду, что Пекин якобы скомпрометировал сведения об избирателях в США. Речь шла также о якобы доказательствах, что ЦРУ знало об этом и не поделилось этой информацией с Трампом во время его первого президентского срока.