Трамп назвал Россию угрозой для американских выборов

CBS со ссылкой на источники писала 16 июля, что в своем обращении к нации Трамп затронет тему предполагаемого вмешательства Китая в выборы в США. Имелось в виду, что Пекин якобы скомпрометировал сведения об избирателях в США. Речь шла также о якобы доказательствах, что ЦРУ знало об этом и не поделилось этой информацией с Трампом во время его первого президентского срока.