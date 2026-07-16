CBS: Трамп в обращении к нации обвинит Китай во вмешательстве в выборы в США

Речь идет об утверждениях, что Пекин якобы скомпрометировал сведения об избирателях в США, и доказательствах, что ЦРУ знало об этом и не поделилось этой информацией с Трампом во время его первого президентского срока. Как ожидается, на выступление Трампа в прайм-тайм 16 июля придут члены президентского кабинета. В числе приглашенных – главы ЦРУ, ФБР, управления директора национальной разведки и министерства внутренней безопасности, а также сотрудники других ведомств.