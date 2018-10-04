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Вице-президент США обвинил Китай в беспрецедентном вмешательстве в выборы

Китай вмешивается в американскую демократию и пытается влиять на общественное мнение в США, заявил вице-президент США Майк Пенс. Выдержка из речи американского политика опубликована в его официальном Twitter.

По словам Пенса, действия России меркнут на фоне того, что делает Китай на территории США. Китай «хочет видеть другого американского президента», уверен Пенс. Пекин, по его словам, предпринимает беспрецедентные шаги для вмешательства в выборы в конгресс США и президентские выборы 2020 г. Вице-президент США обвинил Китай в использовании политических, экономических и военных инструментов, а также пропаганды и «долговой дипломатии» для наращивания влияния в мире. Стремясь укрепить свои позиции в Азии, Африке, Европе и Латинской Америке, страна раздает многомиллиардные кредиты государствам в этих регионах. «Пекин продлил жизнь коррумпированному и некомпетентному режиму [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро в Венесуэле, пообещав стране $5 млрд сомнительных кредитов, которые будут гаситься нефтью», – завил Пенс.

Пенс надеется, что вскоре Китай докажет делами, а не словами уважение к США. Однако Вашингтон не намерен смягчать свою позицию в отношении этой страны, пока отношения между странами не будут основаны на «справедливости, взаимности и уважении суверенитета». Он также пригрозил Пекину расширением торговых пошлин, если не будет достигнута «честная и взаимная торговая сделка».

Ранее о том, что Пенс обвинит Китай во вмешательстве в дела США, сообщила газета The Wall Street Journal. Издание ссылалось на выдержки из речи американского политика, которые оказались в распоряжении журналистов. Газета отмечала, что речь вице-президента США основана на замечаниях президента страны Дональда Трампа, озвученных на прошлой неделе в Организации Объединенных Наций (ООН). Трамп в ходе своей речи обвинил Китай в подготовке вмешательства в предстоящие ноябрьские выборы в конгресс, а также в попытках сорвать жесткую торговую политику президентской администрации в отношении КНР.