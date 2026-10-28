Путин проводит в Кремле встречу с президентом Египта
Президент России Владимир Путин проводит встречу со своим коллегой из Египта Абдельфаттахом ас-Сиси в рамках третьего саммита «Россия – Африка». Об этом сообщил Кремль.
Путин отметил, что более 1,2 млн российских туристов посетили Египет за первое полугодие 2026 г. Президент РФ пояснил, что торговля России со странами Африки растет, а значительная часть товарооборота приходится на Египет.
11 сентября Путин также встречался с президентом Египта на саммите БРИКС. Тогда российский лидер заявил, что Египет является надежным другом России.
Ас-Сиси, в свою очередь, поблагодарил Путина и заявил, что товарооборот между двумя странами превысил $10 млрд. Кроме того, он напомнил, что Россия и Египет совместно реализуют такие крупные проекты, как АЭС «Эль-Дабаа».