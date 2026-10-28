Путин проводит в Кремле встречу с президентом Египта

Ас-Сиси, в свою очередь, поблагодарил Путина и заявил, что товарооборот между двумя странами превысил $10 млрд. Кроме того, он напомнил, что Россия и Египет совместно реализуют такие крупные проекты, как АЭС «Эль-Дабаа».