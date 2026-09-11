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Путин назвал Египет надежным другом России

Сергей Пахомов
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Египет является надежным другом России, а лидер арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси продолжает укреплять страну. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим египетским коллегой на саммите БРИКС, его слова приводятся на официальном сайте Кремля.

«Я помню, как под вашим руководством мы создали новый формат Россия – Африка, и в этом году проводим очередное мероприятие подобного рода», – подчеркнул российский президент. Он также отметил, что РФ была бы рада видеть египетского главу государства в рамках запланированного события.

Ас-Сиси, в свою очередь, поблагодарил Путина и заявил, что товарооборот между двумя странами превысил $10 млрд. Кроме того, он напомнил, что Россия и Египет совместно реализуют такие крупные проекты, как АЭС «Эль-Дабаа».

11 сентября Путин с трехдневным рабочим визитом прибыл в Нью-Дели, где проходит саммит БРИКС. В рамках мероприятия глава государства пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, вместе они также посетили выставку «Иннопром. Индия». Глава индийского правительства в ходе встречи с президентом РФ подарил ему перевод на русский язык древней книги «Тирукурал», написанной поэтом и философом Тируваллуваром около 2000 лет назад.

10 сентября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что у Путина в рамках саммита БРИКС запланировано несколько двусторонних встреч. Кроме того, президент намеревается посетить мероприятия объединения.

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