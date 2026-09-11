Путин назвал Египет надежным другом России
Египет является надежным другом России, а лидер арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси продолжает укреплять страну. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим египетским коллегой на саммите БРИКС, его слова приводятся на официальном сайте Кремля.
«Я помню, как под вашим руководством мы создали новый формат Россия – Африка, и в этом году проводим очередное мероприятие подобного рода», – подчеркнул российский президент. Он также отметил, что РФ была бы рада видеть египетского главу государства в рамках запланированного события.
Ас-Сиси, в свою очередь, поблагодарил Путина и заявил, что товарооборот между двумя странами превысил $10 млрд. Кроме того, он напомнил, что Россия и Египет совместно реализуют такие крупные проекты, как АЭС «Эль-Дабаа».
11 сентября Путин с трехдневным рабочим визитом прибыл в Нью-Дели, где проходит саммит БРИКС. В рамках мероприятия глава государства пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, вместе они также посетили выставку «Иннопром. Индия». Глава индийского правительства в ходе встречи с президентом РФ подарил ему перевод на русский язык древней книги «Тирукурал», написанной поэтом и философом Тируваллуваром около 2000 лет назад.
10 сентября помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что у Путина в рамках саммита БРИКС запланировано несколько двусторонних встреч. Кроме того, президент намеревается посетить мероприятия объединения.