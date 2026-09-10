Юрий Ушаков рассказал о программе Владимира Путина в Индии

В 2013 г. был создан Деловой совет для развития связи между бизнес-сообществами, в 2014 г. – Новый банк развития. Затем запустили Парламентский форум, Женский деловой альянс. «Многие государства с самого начала стали проявлять интерес к деятельности БРИКС. И уже в 2023 г. было принято решение о расширении объединения. И 1 января 2024 г. ряды членов объединения пополнили еще пять стран – Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия», – сказал Ушаков, добавив, что это произошло после саммита в Казани. Потом 1 января 2025 г. к БРИКС присоединилась и Индонезия. Теперь в объединении 11 членов. «Полноценная футбольная команда, которая весьма эффективно играет на международном поле», – заметил Ушаков.