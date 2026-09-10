Юрий Ушаков рассказал о программе Владимира Путина в Индии

Юрий Ушаков рассказал о программе Владимира Путина в ИндииПрезидент посетит саммит БРИКС и проведет серию двусторонних встреч
- Повестка саммита
- Двусторонние встречи в Индии
- История БРИКС
Владимир Путин 11-13 сентября совершит рабочий визит в Индию для участия в XVIII саммите БРИКС, который пройдет в Нью-Дели. В этом году Индия председательствует в объединении. Девиз председательства «Укрепление устойчивости, инновации, сотрудничество и стабильность». Помощник президента Юрий Ушаков рассказал журналистам на брифинге о программе Владимира Путина в Индии.
Повестка саммита
Программа Путина в Индии начнется 11 сентября. Во второй половине дня президент примет участие в Деловом форуме БРИКС. По словам Ушакова, форум является основной площадкой для общения представителей бизнеса стран объединения и проходит ежегодно по линии Делового совета БРИКС. От России в форуме будут принимать участие около 300 человек – это представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минфина, деловых ассоциаций, ВЭБ.РФ, «Росатома», «Ростеха», «ФосАгро», «Мираторга», РЖД, «Трансмашхолдинга», «Альфа-Групп», «Сбербанка» и многих других. Завершится форум пленарным заседанием с участием лидеров стран БРИКС. В нем примет участие и Владимир Путин, который расскажет о торгово-экономическом, инвестиционном и транспортном сотрудничестве между членами объединения.
Основная программа саммита БРИКС начнется 12 сентября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретит лидеров стран в конгресс-центре, где будет проходить саммит. Затем они примут участие в заседании глав государств объединения. На высшем уровне будут представлены восемь стран — кроме президента России и премьера Индии ожидаются президенты Египта, Ирана, Индонезии, ЮАР, председатель КНР, премьер-министр Эфиопии. От ОАЭ будет наследный принц Абу-Даби Халид ибн Мухаммад Аль Нахайян, от Саудовской Аравии – глава МИД Фейсал бен Фархан Аль Сауд, от Бразилии – министр иностранных дел Мауро Виейра. По словам Ушакова, президент Бразилии Лула да Силва говорил Путину в телефонном разговоре, что занят подготовкой к выборам – они пройдут 4 октября, – поэтому в Индию не приедет.
Тема саммита – «Инклюзивное глобальное управление и управление многосторонности». Лидеры обсудят проблемы глобальной и региональной повестки дня, итоги работы БРИКС за 20 лет и дальнейшее взаимодействие. Кроме того, главы государств уделят особое внимание теме «реформирования системы глобального управления и укрепления многосторонности в международных отношениях», сказал Ушаков. По итогам саммита будет подписана декларация, в которой будут отражены консолидированные подходы государств по международным и региональным проблемам, по развитию работы в рамках объединения и на трех основных треках — политика, безопасность, экономика. В российскую делегацию на саммите войдут Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин и вице-премьер Алексей Оверчук.
После завершения заседания лидеры государств БРИКС посетят выставку «Инновации Индии» и фотовыставку, посвященную 20-летию БРИКС. Потом главы делегаций примут участие в совместной посадке дерева баньян – считается, что у него самая большая площадь кроны. Вечером 12 сентября состоится торжественный прием от имени Моди.
На 13 сентября запланирована расширенная сессия в формате «аутрич» / «БРИКС плюс». Темой заседания будет «Устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность: формирование будущего для инклюзивного глобального роста». Здесь к лидерам стран-участниц БРИКС присоединятся главы делегаций десяти стран-партнеров — Вьетнама, Казахстана, Малайзии, Нигерии, Таиланда, Уганды, Узбекистана, Белоруссии, Кубы, Бурунди, а также представители Филиппин, Бахрейна, Уругвая. В заседании примут участие и руководители исполнительных органов международных организаций – ООН, ВТО, ВОЗ, «Нового банка развития», Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и др. Пресс-конференции по итогам поездки в Индию у президента не планируется.
Двусторонние встречи в Индии
В Индии Владимир Путин проведет несколько двусторонних встреч. Первой будет встреча с Нарендрой Моди 11 сентября. Путин и Моди проводили переговоры 31 августа на саммите ШОС в Бишкеке. После беседы лидеры вместе на машине поехали на открытие Всемирных игр кочевников, напомнил Ушаков: «Это не первый раз, когда лидеры Индии и России садятся в одну машину и продолжают неформальное общение, которое, я бы сказал, не ценно, а бесценно. И Моди, и нашему президенту нравится общаться друг с другом в неформальной обстановке, вести неформальные беседы, в ходе которых они доверительно обмениваются мнениями по самым актуальным вопросам развития международной обстановки». По словам Ушакова, Россия высоко ценит такие доверительные отношения.
После переговоров в Нью-Дели Путин и Моди посетят выставку «Иннопром» в павильоне комплекса «Бхарат Мандапам». Выставка организована Минпромторгом России и их коллегами из Индии. По мнению Ушакова, такое мероприятие придаст импульс торгово-экономическому взаимодействию с Индией. Показывать российскую часть выставки будет первый вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Денис Мантуров. Ушаков добавил и про торговый оборот между Россией и Индией – в 2025 г. он составил $58,6 млрд, за первое полугодие 2026 г. вырос еще на 8%. После «Иннопрома» лидеры примут участие в Деловом форуме БРИКС.
Вечером 11 сентября Путин планирует поговорить с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Последний раз они встречались в 2024 г. на саммите БРИКС в Казани. Также возможна встреча с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, добавил Ушаков, отметив, что Египет — один из ключевых партнеров России на Ближнем Востоке и Африканском континенте. Президента Египта пригласили на саммит «Россия-Африка», который состоится в Кремле в конце октября, и он уже дал согласие на приезд.
Еще одна встреча 11 сентября пройдет с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Владимир Путин и Анвар Ибрагим общаются регулярно. Последний раз они встречались в июне на саммите «Россия – АСЕАН» в Казани. Кроме того, Анвар Ибрагим приезжал в Россию с официальным визитом в мае 2025 г., а в сентябре 2024 г. он был на ВЭФ. Последняя встреча 11 сентября у Путина в Нью-Дели с президентом «Нового банка развития» Дилмой Русеф. На ней обсудят взаимодействие России с банком, в том числе и российскую инициативу о новой инвестиционной платформе в рамках БРИКС.
Двусторонние встречи продолжатся и 12 сентября. После саммита БРИКС Путин встретится с премьер-министром Эфиопии Абий Ахмедом. Ушаков напомнил, что Эфиопия стала первой страной в Африке, с которой Россия установила дипломатические отношения более 120 лет назад — в феврале 1898 г. «Это будет интересная встреча, которая, несомненно, важная для нас и для эфиопов с точки зрения обсуждения как двусторонних вопросов, так и актуальных международных тем, включая, естественно, ситуацию на Ближнем Востоке, ситуацию вокруг Ирана», – сказал помощник Путина.
Завершит программу двусторонних встреч беседа Путина с наследным принцем Абу-Даби Халидом ибн Мухаммадом Аль Нахайяном. Отношения России с ОАЭ носят «интенсивный, многоплановый, стратегический характер», сказал Ушаков. По его словам, страна является главным торговым партнером России в арабском мире.
Ушаков особо отметил, что отдельная двусторонняя встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином не планируется, поскольку 31 августа они встречались в Бишкеке. Там главы государств договорились, что проведут обстоятельные переговоры 18-19 ноября в Шэньчжэне в ходе саммита АТЭС. «Причем достигнута договоренность о том, что это будут действительно, как я сказал, обстоятельные переговоры, которые потребуют определенного времени», — отметил он. На саммите БРИКС же Путин и Си пообщаются «на ногах».
История БРИКС
Несмотря на то, что это будет 18-й саммит БРИКС, в 2026 г. отмечается уже 20-летие БРИКС, напомнил Ушаков. История объединения начинается с сентября 2006 г., когда в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась первая встреча в формате БРИК с участием министров иностранных дел России, Бразилии, Китая и министра обороны Индии. Потом по инициативе России в Екатеринбурге в 2009 г. прошел первый саммит БРИК. И одновременно к этому объединению присоединилась ЮАР — тогда же и появилась аббревиатура БРИКС.
В 2013 г. был создан Деловой совет для развития связи между бизнес-сообществами, в 2014 г. – Новый банк развития. Затем запустили Парламентский форум, Женский деловой альянс. «Многие государства с самого начала стали проявлять интерес к деятельности БРИКС. И уже в 2023 г. было принято решение о расширении объединения. И 1 января 2024 г. ряды членов объединения пополнили еще пять стран – Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия», – сказал Ушаков, добавив, что это произошло после саммита в Казани. Потом 1 января 2025 г. к БРИКС присоединилась и Индонезия. Теперь в объединении 11 членов. «Полноценная футбольная команда, которая весьма эффективно играет на международном поле», – заметил Ушаков.
На саммите в Казани в 2024 г. был согласован список кандидатов на учрежденную новую категорию государств-партнеров БРИКС. Этот статус получили сразу десять государств – Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Куба, Казахстан, Нигерия, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.
На сегодняшний день 11 стран БРИКС создают порядка 40% мирового валового продукта, обеспечивают прирост почти половины мировой экономики, представляют более 47% населения Земли и охватывают порядка 32% территорий его поверхности, сказал Ушаков. БРИКС включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. «Вообще, БРИКС – это весьма популярный бренд в наше время. Он ассоциируется с подлинной многосторонностью. Объединение действительно набрало вес, является одним из ключевых центров многополярного мира и глобального управления. Страны БРИКС привержены проведению независимого самостоятельного курса, стремятся коллегиально решать проблемы с опорой на международное право и ключевые положения Устава ООН», — заявил Ушаков.