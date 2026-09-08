Песков рассказал о визите Путина в Нью-Дели на саммит БРИКС

Президент РФ и премьер Индии также обсудили экономическое сотрудничество стран. По словам Путина, взаимодействие стран в этом направлении демонстрирует положительные тенденции – товарооборот между Россией и Индией увеличился на 2,6%. Кроме того, за 2026 г. турпоток между странами увеличился на 16%.