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Песков рассказал о визите Путина в Нью-Дели на саммит БРИКС

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Визит президента РФ Владимира Путина в столицу Индии Нью-Дели начнется через несколько дней, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин и премьер Индии Нарендра Моди 11 сентября обсудят ситуацию вокруг конфликта Ирана и США.

Песков отметил, что встреча будет значима для обеих сторон. «Он [Путин] примет участие в саммите БРИКС и во всех форматах, предусмотренных саммитом БРИКС», – сказал пресс-секретарь (цитата по «РИА Новости»).

31 августа на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин и Моди также провели встречу. Тогда премьер заявил, что Индия поддерживает все мирные усилия на украинском направлении и будет продолжать это делать.

Путин: отношения России и Индии укрепляются благодаря премьеру Моди

Политика / Международные отношения

Президент РФ и премьер Индии также обсудили экономическое сотрудничество стран. По словам Путина, взаимодействие стран в этом направлении демонстрирует положительные тенденции – товарооборот между Россией и Индией увеличился на 2,6%. Кроме того, за 2026 г. турпоток между странами увеличился на 16%.

В ходе встречи Моди выразил уверенность, что отношения между Россией и Индией могут улучшиться после визита Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели в сентябре.

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