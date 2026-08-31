Путин и Моди обсудили экономические показатели и ситуацию на Украине
Индия поддерживает все мирные усилия на украинском направлении и будет продолжать это делать, заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Беседа проходила в государственной резиденции «Ала-Арча».
Президент РФ и премьер Индии обсудили экономическое сотрудничество стран. По словам Путина, взаимодействие стран в этом направлении демонстрирует положительные тенденции – товарооборот между Россией и Индией увеличился на 2,6%. Кроме того, за 2026 г. турпоток между странами увеличился на 16%.
В ходе встречи Моди выразил уверенность, что отношения между Россией и Индией могут улучшиться после визита Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели в сентябре.
Во время встречи на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке Путин также поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча прошла в дружественной обстановке.