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Путин встретился с Моди в Бишкеке

Прошлая встреча президента РФ и премьера Индии была в декабре в Нью-Дели
Ксения Наумчик

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент «Ведомостей».

С российской стороны в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, зампредседателя правительства Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Беседа российского президента и индийского премьера проходит в государственной резиденции «Ала-Арча». Предыдущая встреча Путина и Моди состоялась в декабре в Нью-Дели, куда российский президент приезжал с государственным визитом.

О чем говорил Путин на совещании с главой МИД Индии Джайшанкаром

Политика

Путин 31 августа прибыл в Бишкек. После встречи Путина и Моди участники саммита ШОС приедут на новый стадион «Бишкек Арена» для участия в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников. Для глав государств состоится торжественный прием от имени президента Киргизии Садыра Жапарова. Российский лидер также проведет встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. 1 сентября Путин примет участие в заседании совета глав государств – членов ШОС.

Затем глава российского государства встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и Жапаровым. По итогам поездки президент даст пресс-конференцию. Затем российский лидер вылетит во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

24 августа Путин провел совещание с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром. В ходе встречи стороны обсудили объем торговли между странами, сотрудничество в сфере атомной энергетики, а также поставки удобрений. Тогда Президент РФ выразил надежду на встречу со своим индийским коллегой на саммите ШОС. Глава МИД Индии, в свою очередь, передал слова Моди, что он тоже рассчитывает на встречу.

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