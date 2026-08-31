Путин встретился с Моди в Бишкеке

24 августа Путин провел совещание с министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром. В ходе встречи стороны обсудили объем торговли между странами, сотрудничество в сфере атомной энергетики, а также поставки удобрений. Тогда Президент РФ выразил надежду на встречу со своим индийским коллегой на саммите ШОС. Глава МИД Индии, в свою очередь, передал слова Моди, что он тоже рассчитывает на встречу.