Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

Путин 31 августа прибыл в Бишкек. После встречи с председателем КНР у российского лидера состоится беседа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После этого участники саммита ШОС приедут на новый стадион «Бишкек Арена», где примут участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников. Для глав государств состоится торжественный прием от имени президента Киргизии Садыра Жапарова. У Путина 31 августа пройдет еще одна встреча – с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.