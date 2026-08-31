Путин встретился с Си Цзиньпином в Бишкеке

Путин встретился с Си Цзиньпином в БишкекеЭто вторая их личная встреча с начала года
Президент России Владимир Путин встретился в Бишкеке с председателем КНР Си Цзиньпином. Переговоры проходят на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает корреспондент «Ведомостей».
Во встрече с российской стороны принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и глава «Росатома» Алексей Лихачев.
Встреча в Бишкеке стала вторым личным контактом российского и китайского лидеров в 2026 г. Предыдущие переговоры состоялись в Пекине в ходе официального визита российского президента в Китай.
Путин 31 августа прибыл в Бишкек. После встречи с председателем КНР у российского лидера состоится беседа с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После этого участники саммита ШОС приедут на новый стадион «Бишкек Арена», где примут участие в церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников. Для глав государств состоится торжественный прием от имени президента Киргизии Садыра Жапарова. У Путина 31 августа пройдет еще одна встреча – с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
1 сентября президент примет участие в заседании совета глав государств – членов ШОС, темой которого стало «25 лет ШОС: укрепляя стабильность, расширяя сотрудничество к дальнейшему совместному развитию».
Затем Путин встретится с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Киргизии. По итогам поездки в Бишкек президент даст пресс-конференцию. Затем российский лидер вылетит во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).