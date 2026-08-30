Песков ответил на вопрос, какая встреча станет самой важной на ШОС

Отвечая на вопрос о переговорах с Китаем, Песков сообщил, что тема энергетики постоянно находится в повестке обсуждения между двумя странами. Президент РФ Владимир Путин также может переговорить «на ногах» с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, но официальной отдельной встречи не планируется.