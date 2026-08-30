Песков ответил на вопрос, какая встреча станет самой важной на ШОС
Заседание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) является стратегически значимым для России форматом, в рамках него каждая двусторонняя встреча важна для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Из двусторонних встреч каждая встреча важна для нас, потому что каждая встреча действительно имеет очень глубокое содержание, разностороннее содержание», – сказал он.
Отвечая на вопрос о переговорах с Китаем, Песков сообщил, что тема энергетики постоянно находится в повестке обсуждения между двумя странами. Президент РФ Владимир Путин также может переговорить «на ногах» с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, но официальной отдельной встречи не планируется.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Бишкеке 31 августа – 1 сентября. Кроме 10 членов ШОС (Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан) в Бишкек приедут лидеры Азербайджана, Армении, Монголии, Того, Турции, Лаоса, а также представители Вьетнама и Египта. Всего – главы 17 государств, а также генсек ООН.
Ожидается, что на саммите будет заключен протокол к основополагающему базовому документу – Хартии ШОС 2002 г. Будут подписаны и решения в сфере борьбы с наркотиками, в сфере информбезопасности, науки, логистики, энергоэффективности, взаимодействия при ликвидации последствий ЧС.