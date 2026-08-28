Ушаков назвал состав делегации, повестку и встречи Путина на саммите ШОС в Бишкеке

Ушаков назвал состав делегации, повестку и встречи Путина на саммите ШОС в БишкекеКонтакты лидеров, документы и новые институты предварят «игры кочевников»
Президент России Владимир Путин 31 августа – 1 сентября примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), отмечающей 25-летний юбилей в столице Киргизии Бишкеке. Там Путин примет участие в мероприятиях с 10 лидерами стран-членов ШОС, он проведет двусторонние встречи с некоторыми лидерами стран-членов, наблюдателей и партнеров ШОС. В организации создадут две новые структуры и институт стран-партнеров. Об этом журналистам 28 августа сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
По словам Ушакова, в саммите примут участие все лидеры государств-членов ШОС – кроме России это президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Ирана Масуд Пезешкиан, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, председатель КНР Си Цзиньпин, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер следующего после Киргизии председателя ШОС в 2027 г. Пакистана Шехбаз Шариф.
Будут делегации пяти (Азербайджан, Армения, Египет, Лаос, Турция) из 15 партнеров организации по диалогу и одного из двух наблюдателей (Монголия). Часть представлена на высшем уровне – турецким президентом Реджепом Эрдоганом, монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом и армянским премьером Николом Пашиняном. Делегации из африканского Того и нейтральной центральноазиатской Туркмении будут в качестве гостей председательствующей в ШОС Киргизии. Также будут генсек ООН Антониу Гутерриш, ОДКБ Талаатбек Масадыков, СНГ Сергей Лебедев, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай и глава Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.
Сначала скачки и стрельба из лука
Мероприятия саммита ШОС 31 августа предварит открытие Шестых Всемирных игр кочевников на стадионе «Бишкек-арена», где соберутся все 10 лидеров стран-членов организации. «Эти игры проводят каждые два года, начиная с 2014 г., под эгидой Всемирного союза этноспорта. Они включают в себя соревнования по этническим видам спорта – это конные скачки, борьба, охота, стрельба из лука, которые проводились среди кочевых народов Центральной Азии. В играх участвует и сборная России. Более того, мы имеем в виду провести следующие игры кочевников в 2028 г. в Казани, об этом будет объявлено на саммите ШОС», – сказал Ушаков.
После игр президент Киргизии соберет остальных лидеров ШОС и делегации на обед. Сам саммит начнется утром 1 сентября, когда состоится заседание Совета глав государств организации под девизом «25 лет ШОС – укрепляя стабильность к дальнейшему и совместному развитию», сказал Ушаков. На заседании подведут итоги организации к моменту юбилея, рассмотрят вопросы укрепления и совершенствования работы объединения, сотрудничества в области безопасности, политики, экономики, гуманитарных связей, обменяются мнениями по международной и региональной повестке. После окончания будут подписаны около 25 документов, работа над которыми продолжается, включая Бишкекскую декларацию ШОС.
Косметические реформы ШОС
Будет заключен «весьма значимый» протокол к основополагающему базовому документу – Хартии ШОС 2002 г., отметил Ушаков. «Протокол упорядочит структуру органов ШОС. Будут добавлены универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также антинаркотический центр. Будет введена новая категория «партнер ШОС», которая упростит всю структуру, поскольку объединит имеющиеся две категории – наблюдателя и партнера. Страны, которые не являются членами, но сотрудничают активно», – сказал помощник российского президента.
Будут подписаны и решения в сфере борьбы с наркотиками, в сфере информбезопасности, науки, логистики, энергоэффективности и энергосетям, взаимодействию при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
После заседания ШОС состоится «уже традиционная» встреча «ШОС+», сказал Ушаков: «Формат предполагает проведение совещаний на высшем уровне в открытом режиме с приглашением государств-наблюдателей, партнеров по диалогу и гостей страны-председателя». На заседании ШОС примут решение о следующем председателе – Пакистане, добавил Ушаков: «Кстати, после Пакистана на очереди Россия, это 2027-28 гг. уже».
Двусторонние встречи Путина
Помощник главы российского государства также отметил, что международные мероприятия «предоставляют хорошие возможности для проведения двусторонних контактов», саммит ШОС не исключение: «Мы запланировали девять двусторонних встреч для нашего президента».
Начнутся они 31 августа беседой Путина с председателем КНР Си – второй их личной встречей за год после визита российского президента в Китай в мае: «Это выглядит вполне логично, для нас это важная встреча. Будут обсуждены вопросы экономического развития, двустороннего сотрудничества, также самые важные международные проблемы». Ушаков подтвердил, что обсудят и проект газопровода «Сила Сибири-2». Это не последние личные контакты Путина и Си: они увидятся 12-13 сентября на саммите БРИКС в Индии и АТЭС 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.
После Си Путин проведет переговоры с премьером Индии Моди и «это будет встреча достаточно интересная», предваренная визитом 23-24 августа главы индийского МИДа Субраманьяма Джайшанкара в Москву, отметил Ушаков. Главы государств также лично встретятся на саммите БРИКС в сентябре в Дели.
Уже вечером 31 августа после официального обеда Путин встретится с президентом Казахстана Токаевым. Они уже встречались в июле в Омске на 22-м форуме российско-казахстанского сотрудничества. «[Но] есть вопросы, которые лидеры хотели бы обсудить дополнительно», – сказал Ушаков.
На следующий день, 1 сентября, после завершения всех мероприятий в рамках ШОС Путин встретится с президентом Ирана Пезешкианом – впервые после начала против его страны военной операции США и Израиля в феврале 2026 г. Последний раз Путин и Пезешкиан встречались в декабре 2025 г. в туркменской столице Ашхабаде. Путин и Пезешкиан обсудят вопросы ближневосточной политики на фоне ситуации вокруг Ирана, а также двусторонние отношения.
После Пезешкиана Путин встретится с президентом Таджикистана Рахмоном, а после него – с президентом Турции Эрдоганом. С последним он обсудит украинский конфликт, ситуацию «в черноморском бассейне» и двустороннюю торговлю. Затем Путин встретится с президентом Монголии, а после этого – с премьером Армении. И если повестки встреч с Рахмоном и Хурэлсухом Ушаков не раскрыл, то с Пашиняном российский лидер обсудит выбор между ЕС и ЕАЭС, одновременное использование их выгод Москва не приемлет, а также судьбу дружественных России лидеров ключевых оппозиционных партий, арестованных по уголовным обвинениям. Окончат череду двусторонних встреч переговоры Путина с Жапаровым – лидером хозяйки саммита Киргизии.
Завершит визит в Бишкек пресс-подход Путина к журналистам, после чего российский президент отправится во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), намеченном на 1–4 сентября.