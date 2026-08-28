Ушаков назвал состав делегации, повестку и встречи Путина на саммите ШОС в Бишкеке

Мероприятия саммита ШОС 31 августа предварит открытие Шестых Всемирных игр кочевников на стадионе «Бишкек-арена», где соберутся все 10 лидеров стран-членов организации. «Эти игры проводят каждые два года, начиная с 2014 г., под эгидой Всемирного союза этноспорта. Они включают в себя соревнования по этническим видам спорта – это конные скачки, борьба, охота, стрельба из лука, которые проводились среди кочевых народов Центральной Азии. В играх участвует и сборная России. Более того, мы имеем в виду провести следующие игры кочевников в 2028 г. в Казани, об этом будет объявлено на саммите ШОС», – сказал Ушаков.