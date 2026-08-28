Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с Эрдоганом ситуацию в Черном море

С 22 июля, по данным украинских властей, в порты Большой Одессы, через которые проходит 90% агроэкспорта, не зашел ни один иностранный корабль. С 11 июля из-за атак прекратилось торговое судоходство в Азовском море, на порты которого приходится 25% российского агроэкспорта, а после атаки 12 августа в порту Новороссийска прекратили работу все три зерновых терминала. Мировые рынки отреагировали на фактическую приостановку значительной части поставок из России и с Украины рекордным с 2023 г. ростом цен на пшеницу и кукурузу, пик которых зафиксирован 27 августа.