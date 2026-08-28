Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудит с Эрдоганом ситуацию в Черном море
Президент России Владимир Путин встретится со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом 31 августа на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Об этом 28 августа сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ведомостей».
«Много тем для обсуждения, в том числе ситуация в Черноморском бассейне, и вообще украинская тематика будет обсуждена, и помимо этого, конечно, вопросы развития двустороннего партнерства в торгово-экономической сфере», – сказал Ушаков.
Ситуация с судоходством в Черном море, которую обсудят Путин и Эрдоган, усугубилась после активизации с начала этого лета ударов России и Украины по причерноморским портам и судам друг друга, причем российские военные сообщают, что пораженные ими суда и объекты используются для перевозки и хранения вооружений.
Жертвами ударов становятся суда, в том числе под флагом третьих стран, включая несколько торговых кораблей под флагом Турции. Так, в конце июля украинской атакой потоплен перевозивший уголь из Тамани турецкий сухогруз MV Reyhan Sari, в начале августа – турецкий сухогруз Nadezhda, перевозивший сельхозпродукты в Новороссийск.
С 22 июля, по данным украинских властей, в порты Большой Одессы, через которые проходит 90% агроэкспорта, не зашел ни один иностранный корабль. С 11 июля из-за атак прекратилось торговое судоходство в Азовском море, на порты которого приходится 25% российского агроэкспорта, а после атаки 12 августа в порту Новороссийска прекратили работу все три зерновых терминала. Мировые рынки отреагировали на фактическую приостановку значительной части поставок из России и с Украины рекордным с 2023 г. ростом цен на пшеницу и кукурузу, пик которых зафиксирован 27 августа.