Ушаков назвал темы первой после выборов встречи Пашиняна с Путиным в Бишкеке

В свою очередь в конце мая, за неделю до армянских парламентских выборов, лидеры четырех стран ЕАЭС на заседании Высшего евразийского совета заявили, что рассмотрят риски приостановки членства Армении в союзе, а также призвали ее провести общенациональный референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС. Пашинян в день выборов отметил, что подготовка референдума возможна лишь после подачи заявки на евроинтеграцию. А уже будучи переназначенным премьером после победы своей партии «Гражданский договор», представляя программу правительства до 2030 г., 24 августа заявил, что армянский кабмин начинает подготовку подачи заявки на членство в ЕС и к референдуму, причем «возможен референдум» именно после подачи заявки, сроки которой не были названы. Путин, по сообщению Пескова, 27 июня напоминал Пашиняну о необходимости референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС, но армянский премьер сроков голосования не называл. Пашинян также назвал риском концессию РЖД на управление армянскими железными дорогами, мешающую интеграции в международные логистические проекты.