Ушаков назвал темы первой после выборов встречи Пашиняна с Путиным в Бишкеке

Ушаков назвал темы первой после выборов встречи Пашиняна с Путиным в БишкекеОни обсудят выбор Еревана между ЕС и ЕАЭС и аресты армянских политиков
Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке 31 августа. Об этом 28 августа сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ведомостей».
«После выборов в Армении наши лидеры уже общались. Примерно понятно, о чем будет речь [идти на переговорах Путина и Пашиняна]. По-прежнему настаиваем, что Армения не может стремиться к членству в ЕС, одновременно получая огромные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС. Этот вопрос нужно каким-то образом "разруливать"», – сказал он.
Первый визит Пашиняна прошел почти через месяц после проведения 7 июня парламентских выборов в Армении – 6 июля. Армянский премьер посетил выставку «Иннопром» в Екатеринбурге и провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. С Путиным Пашинян в тот визит в Россию не встретился.
Визит Пашиняна в Бишкек и его встреча там с Путиным проходят в напряженной атмосфере курса руководства Армении, члена Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на углубление евроинтеграции. Шаги навстречу ей оформлены на прошедшем за месяц до армянских парламентских выборов саммите Европейского политического сообщества в Ереване, где, помимо прочего, Брюссель анонсировал шаги по установлению безвизового режима между страной и ЕС и подключению ее к логистическому проекту «Срединного маршрута» из Центральной Азии через Южный Кавказ в Европу. Этому саммиту предшествовал принятый армянским парламентом закон 2025 г. о стремлении к евроинтеграции.
В свою очередь в конце мая, за неделю до армянских парламентских выборов, лидеры четырех стран ЕАЭС на заседании Высшего евразийского совета заявили, что рассмотрят риски приостановки членства Армении в союзе, а также призвали ее провести общенациональный референдум о выборе между ЕС и ЕАЭС. Пашинян в день выборов отметил, что подготовка референдума возможна лишь после подачи заявки на евроинтеграцию. А уже будучи переназначенным премьером после победы своей партии «Гражданский договор», представляя программу правительства до 2030 г., 24 августа заявил, что армянский кабмин начинает подготовку подачи заявки на членство в ЕС и к референдуму, причем «возможен референдум» именно после подачи заявки, сроки которой не были названы. Путин, по сообщению Пескова, 27 июня напоминал Пашиняну о необходимости референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС, но армянский премьер сроков голосования не называл. Пашинян также назвал риском концессию РЖД на управление армянскими железными дорогами, мешающую интеграции в международные логистические проекты.
Ушаков на брифинге 28 августа также добавил, что в Бишкеке у Путина и Пашиняна «беседа будет происходить на таком необычном фоне, когда в массовом порядке арестовывают лидеров оппозиции». «Причем тех лидеров, которые выступают и выступали за активизацию традиционного добрососедства между двумя нашими странами. То есть, несомненно, эта тема будет затронута. Конечно, эта линия армянского руководства вызывает у нас большую озабоченность. Мы бы не хотели общаться [в Бишкеке] с [иностранными] лидерами, которые нам симпатизируют, в то время как они [армянские пророссийские политики] сидят за решеткой», – отметил помощник президента России.
В Армении 25 августа задержали, а 27 августа арестовали экс-президента страны Роберта Кочаряна, главу оппозиционного блока «Армения». На выборах в июне блок занял третье место. Кочаряна подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, взятках и отмывании в особо крупном размере во время его президентства и после ухода с поста. ЦИК Армении дал согласие на уголовное преследование Кочаряна через 10 дней после выборов – 17 июня в связи с расследованием сделок с недвижимостью в 2004–2009 гг., идущим с 2018 г. До решения ЦИК 14 июня Кочаряну не дали вылететь из Армении – политик собирался покинуть страну на три дня. А 26 августа был арестован и его старший сын Седрак – также на два месяца. Вместе с Робертом и Седраком Кочарянами задержаны еще четыре человека.
Роберт Кочарян был премьером в 1997–98, затем президентом Армении с 1998 по 2008 г., а до этого возглавлял непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. В 2020 г. его освободили под залог в $4 млн по делу о свержении конституционного строя в 2008 г.
Кроме дела Кочаряна в Армении уголовно преследуют лидеров еще двух основных оппозиционных партий. Самвел Карапетян, от фракции «Сильная Армения», также миллиардер и глава ГК «Ташир», с января под домашним арестом – после задержания и пребывании в СИЗО с июня 2025 г. Его обвиняли в публичных призывах к захвату власти, в легализации доходов, полученных преступным путем, с использованием служебного положения, даже в финансовых махинациях и подкупе избирателей.
Гагик Царукян, основатель партии «Процветающая Армения», арестован 7 июля 2026 г. Обвинения против него связаны с неуплатой налогов и мошенничеством в период избирательных кампаний, его активы сейчас изымаются. До ареста, через два дня после выборов, Царукяну запретили покидать страну, а 22 июня минэкономики Армении аннулировало лицензию принадлежащего Царукяну крупнейшего в стране казино «Шангри Ла» из-за выявленных финансовых нарушений.
На выборах 7 июня в Армении правящая партия Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,75% голосов (726 819 избирателей), блок «Сильная Армения» – 23,27% (340 060), блок «Армения» – 9,92% (144 983). «Процветающая Армения», претендовавшая на прохождение в парламент, остановилась на отметке 3,99% (58 287 голосов), не сумев преодолеть 4%-ный барьер. В конце июня «Сильная Армения», «Процветающая Армения», «Армения», «Крылья единства», «Демократия, закон, порядок», «Союз защитников демократии ради республики» и «Новая сила» – подали в Конституционный суд коллективный иск с требованием аннулировать результаты выборов, но ВС впоследствии иск не удовлетворил.