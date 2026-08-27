Пашинян усомнился в стратегическом партнерстве Армении с Россией
У Еревана есть основания не считать Россию стратегическим партнером. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге, отвечая на вопрос об отсутствии Москвы в соответствующей программе правительства, передает «Sputnik Армения».
По его словам, после событий сентября 2022 г. говорить о стратегическом партнерстве с Россией затруднительно. Армянский премьер-министр отметил, что само понятие стратегического партнерства предполагает выполнение соответствующих обязательств в сфере безопасности.
В ночь на 13 сентября 2022 г. азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщило минобороны Армении. 16 сентября Пашинян заявил о 135 погибших с армянской стороны в результате обстрелов. Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября 2022 г. обстрелы продолжились. 15 сентября 2022 г. в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном.
6 августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нынешние отношения между Россией и Арменией напоминают «улицу с односторонним движением». Матвиенко обратила внимание на расхождения между заявлениями армянской стороны о важности сохранения отношений с Россией и практическими действиями.