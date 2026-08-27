Пашинян усомнился в стратегическом партнерстве Армении с Россией

В ночь на 13 сентября 2022 г. азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты Сотк, Горис и Джермук, сообщило минобороны Армении. 16 сентября Пашинян заявил о 135 погибших с армянской стороны в результате обстрелов. Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации на границе. Однако утром 14 сентября 2022 г. обстрелы продолжились. 15 сентября 2022 г. в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном.