Пашинян сообщил о 135 погибших из-за обстрелов на границе с Азербайджаном
В результате обстрелов на армяно-азербайджанской границе с армянской стороны погибло 135 человек. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства.
«На сегодняшний день число подтвержденных погибших составляет 135 человек. Это число еще не окончательное, есть множество раненых», — сказал Пашинян (цитата по ТАСС).
14 сентября премьер заявил, что число погибших на границе с Азербайджаном увеличилось до 105 человек. В день происшествия Пашинян сообщал о 49 жертвах. Тогда он подчеркнул, что число погибших не является окончательным.
Накануне в минобороны Азербайджана заявили, что в ходе обстрелов погиб 71 военнослужащий с азербайджанской стороны.
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана произошло в ночь на 13 сентября. По данным минобороны Армении, азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотк, Горис и Джермук.
Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило в эскалации Армению. Там отметили, что армянская сторона «интенсивно обстреливает» последний месяц позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях. Кроме того, Армения заминировала районы и пути снабжения между позициями армии Азербайджана, добавили в ведомстве.
После ночных обстрелов правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН. Также Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, а министр обороны Армении Сурен Папикян поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. В итоге Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Но утром 14 сентября обстрелы продолжились. В минобороны Армении сообщили, что азербайджанские военные применили артиллерию, минометы и другое оружие в направлении армянских населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа.
Позже МИД Азербайджана в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня. На следующий день в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном. Договоренность о прекращении огня была достигнута при содействии мирового сообщества, уточнили в Совбезе.
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