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Пашинян сообщил о 135 погибших из-за обстрелов на границе с Азербайджаном

Ведомости

В результате обстрелов на армяно-азербайджанской границе с армянской стороны погибло 135 человек. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства.

«На сегодняшний день число подтвержденных погибших составляет 135 человек. Это число еще не окончательное, есть множество раненых», — сказал Пашинян (цитата по ТАСС). 

14 сентября премьер заявил, что число погибших на границе с Азербайджаном увеличилось до 105 человек. В день происшествия Пашинян сообщал о 49 жертвах. Тогда он подчеркнул, что число погибших не является окончательным.   

Накануне в минобороны Азербайджана заявили, что в ходе обстрелов погиб 71 военнослужащий с азербайджанской стороны. 

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана произошло в ночь на 13 сентября. По данным минобороны Армении, азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотк, Горис и Джермук. 

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило в эскалации Армению. Там отметили, что армянская сторона «интенсивно обстреливает» последний месяц позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях. Кроме того, Армения заминировала районы и пути снабжения между позициями армии Азербайджана, добавили в ведомстве.

После ночных обстрелов правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН. Также Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, а министр обороны Армении Сурен Папикян поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. В итоге Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. 

Но утром 14 сентября обстрелы продолжились. В минобороны Армении сообщили, что азербайджанские военные применили артиллерию, минометы и другое оружие в направлении армянских населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа.

Позже МИД Азербайджана в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня. На следующий день в Совбезе Армении рассказали о достижении перемирия с Азербайджаном. Договоренность о прекращении огня была достигнута при содействии мирового сообщества, уточнили в Совбезе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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