Пашинян сообщил о 49 погибших из-за обстрелов на границе с Азербайджаном
В результате обстрелов на границе с Азербайджаном погибло как минимум 49 человек с армянской стороны, эта цифра не является окончательной. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе экстренного заявления.
«На данный момент, по данным Минобороны, у нас есть 49 погибших, однако эти цифры не окончательны», — сказал Пашинян (цитата по ТАСС).
В ночь на 13 сентября минобороны Армении заявило, что азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотк, Горис и Джермук. Ведомство сообщало о погибших и пострадавших. Также было повреждено здание администрации села Сотк. Во время экстренного заявления Пашинян уточнил, что сначала азербайджанские войска атаковали границу в четырех направлениях, а потом добавились «еще два-три направления».
Правительство Армении сообщило, что обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за действий азербайджанской армии. Позже в азербайджанских СМИ появилась информация, что стороны договорились о прекращении огня с 09:00 по местному времени (08:00 мск).
В связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Действия азербайджанских войск премьер республики назвал «провокацией». Позже Пашинян также созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Также ситуацию обсудили министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян. Глава армянского военного ведомства рассказал коллеге о «крупномасштабной агрессии Азербайджана», отметили в пресс-службе минобороны республики. Министры также договорились предпринять шаги для стабилизации ситуации в регионе.
В свою очередь Азербайджан настаивает, что ситуацию на границе обострили действия Еревана. Минобороны страны сообщило, что армянские войска заминировали районы и пути снабжения между позициями армии Азербайджана. Ведомство также указало на обстрелы с армянской стороны. По информации министерства, есть погибшие и пострадавшие.
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