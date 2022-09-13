Пашинян сообщил о 49 погибших из-за обстрелов на границе с Азербайджаном

В ночь на 13 сентября минобороны Армении заявило, что азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотк, Горис и Джермук. Ведомство сообщало о погибших и пострадавших. Также было повреждено здание администрации села Сотк. Во время экстренного заявления Пашинян уточнил, что сначала азербайджанские войска атаковали границу в четырех направлениях, а потом добавились «еще два-три направления».