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Пашинян сообщил о 49 погибших из-за обстрелов на границе с Азербайджаном

Ведомости

В результате обстрелов на границе с Азербайджаном погибло как минимум 49 человек с армянской стороны, эта цифра не является окончательной. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе экстренного заявления.

«На данный момент, по данным Минобороны, у нас есть 49 погибших, однако эти цифры не окончательны», — сказал Пашинян (цитата по ТАСС).

В ночь на 13 сентября минобороны Армении заявило, что азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотк, Горис и Джермук. Ведомство сообщало о погибших и пострадавших. Также было повреждено здание администрации села Сотк. Во время экстренного заявления Пашинян уточнил, что сначала азербайджанские войска атаковали границу в четырех направлениях, а потом добавились «еще два-три направления».

Правительство Армении сообщило, что обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за действий азербайджанской армии. Позже в азербайджанских СМИ появилась информация, что стороны договорились о прекращении огня с 09:00 по местному времени (08:00 мск).

В связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Действия азербайджанских войск премьер республики назвал «провокацией». Позже Пашинян также созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Также ситуацию обсудили министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян. Глава армянского военного ведомства рассказал коллеге о «крупномасштабной агрессии Азербайджана», отметили в пресс-службе минобороны республики. Министры также договорились предпринять шаги для стабилизации ситуации в регионе.

В свою очередь Азербайджан настаивает, что ситуацию на границе обострили действия Еревана. Минобороны страны сообщило, что армянские войска заминировали районы и пути снабжения между позициями армии Азербайджана. Ведомство также указало на обстрелы с армянской стороны. По информации министерства, есть погибшие и пострадавшие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных