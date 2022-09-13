Министры обороны России и Армении обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом минобороны Армении сообщило в своем Telegram-канале.
«Глава оборонного ведомства Армении рассказал своему российскому коллеге о ситуации, сложившейся в результате крупномасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения», — сказано в публикации.
Отмечается, что главы военных ведомств договорились предпринять необходимые меры для стабилизации ситуации в регионе.
Ранее из-за эскалации ситуации на границе с Азербайджаном премьер-министр республики Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Премьер Армении обсудил с российским лидером «провокационные действия» Азербайджана в отношении республики. Позже Пашинян также провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Кроме того, стало известно, что правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за действий азербайджанской армии. Позже в азербайджанских СМИ появилась информация, что стороны договорились о прекращении огня с 09:00 по местному времени (08:00 мск).
Ночью 13 сентября минобороны Армении заявило, что азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотка, Горис и Джермук. В ведомстве уточнили, что атака велась из артиллерийских орудий и крупнокалиберного оружия. По данным министерства, есть погибшие и раненые. Также было повреждено здание администрации села Сотк на границе с Азербайджаном.
В то же время минобороны Азербайджана обвинило в эскалации ситуации Ереван. В ведомстве сообщили, что армянские войска заминировали районы и пути снабжения между позициями армии Азербайджана. Министерство также указало на обстрелы с армянской стороны. По информации ведомства, есть погибшие и пострадавшие.
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