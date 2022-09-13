Армения обратилась к России и ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном
Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина Армении.
«Правительство уже обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны», — рассказали представители кабмина страны.
Кроме того, в Telegram-канале правительства Армении сообщается, что премьер-министр республики Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Отмечается, что премьер Армении обсудил с российским лидером «провокационные действия» Азербайджана в отношении республики. Позже Пашинян провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ночью 13 сентября минобороны Армении заявило, что азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотка, Горис и Джермук. В ведомстве уточнили, что атака велась из артиллерийских орудий и крупнокалиберного оружия. По данным министерства, есть погибшие и раненые.
В свою очередь в минобороны Азербайджана обвинили в эскалации ситуации Ереван. В ведомстве сообщили, что армянские войска заминировали районы и пути снабжения между позициями армии Азербайджана. Министерство также указало на обстрелы с армянской стороны. По информации ведомства, есть погибшие и пострадавшие.
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