Армения обратилась к России и ОДКБ из-за ситуации на границе с Азербайджаном

В свою очередь в минобороны Азербайджана обвинили в эскалации ситуации Ереван. В ведомстве сообщили, что армянские войска заминировали районы и пути снабжения между позициями армии Азербайджана. Министерство также указало на обстрелы с армянской стороны. По информации ведомства, есть погибшие и пострадавшие.