СМИ: Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня

В свою очередь, в Минобороны Азербайджана сообщили, что причиной обострения являются «интенсивный обстрел в течение последнего месяца позиций азербайджанской армии на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях и совершенные сегодня широкомасштабные провокации», и возложили всю ответственность за произошедшее на военное руководство Армении. Кроме того, по данным азербайджанского ведомства, армянские войска в ночь на 13 сентября заминировали районы и пути снабжения между позициями азербайджанской армии.