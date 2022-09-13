СМИ: Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня
Баку и Ереван договорились о режиме прекращения огня с 08:00 мск, об этом сообщили азербайджанские СМИ со ссылкой на источники, передает агентство «РИА Новости».
«После широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении на госгранице и ответных мер со стороны Азербайджана был достигнут в 09:00 (08:00 мск) режим прекращения огня», — сказано в сообщении.
По информации издания, вооруженные силы Армении нарушили договоренность и «продолжили провокации», но с 09:15 по местному времени режим прекращения огня был восстановлен.
Конфликт между Баку и Ереваном обострился накануне, 12 сентября. Ночью на армяно-азербайджанской границе произошли столкновения, с обеих сторон есть погибшие и пострадавшие.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже созвонился с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили ситуацию на границе и договорились об оперативном контакте.
По данным армянской стороны, с полуночи Азербайджан начал провокационные и агрессивные действия в отношении территории Армении в разных направлениях границы. В частности, интенсивный огонь был открыт в направлении населенных пунктов Сотка, Горис и Джермук на юго-востоке Армении из артиллерийских орудий и крупнокалиберного оружия, об этом сообщил пресс-секретарь военного ведомства страны Арам Торосян в Facebook (информационный ресурс, принадлежащий запрещенной в России и признанной экстремистской организации).
В свою очередь, в Минобороны Азербайджана сообщили, что причиной обострения являются «интенсивный обстрел в течение последнего месяца позиций азербайджанской армии на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях и совершенные сегодня широкомасштабные провокации», и возложили всю ответственность за произошедшее на военное руководство Армении. Кроме того, по данным азербайджанского ведомства, армянские войска в ночь на 13 сентября заминировали районы и пути снабжения между позициями азербайджанской армии.
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