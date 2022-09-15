На армяно-азербайджанской границе погибли 176 военных
В ходе эскалации конфликта на армяно-азербайджанской границе погиб 71 военнослужащий со стороны Азербайджана, сообщает минобороны республики.
«Оборонное ведомство Азербайджана опубликовало обновленный список погибших в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе. Число погибших достигло 71», — следует из сообщения. Минобороны Азербайджана ранее сообщило о гибели 50 азербайджанских военнослужащих в ходе боев на границе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян позднее заявил о 105 погибших.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на 13 сентября. По данным минобороны Армении, азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотк, Горис и Джермук.
Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило в эскалации ситуации Армению. Там отметили, что армянская сторона «интенсивно обстреливает» последний месяц позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях. Кроме того, Армения заминировала районы и пути снабжения между позициями армии Азербайджана, добавили в ведомстве.
После ночных обстрелов правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН. Также Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, а министр обороны Армении Сурен Папикян поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. В итоге Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Но утром 14 сентября обстрелы продолжились. В минобороны Армении сообщили, что азербайджанские военные применили артиллерию, минометы и другое оружие в направлении армянских населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса