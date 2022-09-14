Пашинян заявил о 105 погибших при обстрелах на границе с Азербайджаном
Потери армянской стороны в результате обстрелов на границе с Азербайджаном составили 105 человек убитыми, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«По состоянию на данный момент уточненное число погибших — 105 человек», — сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте (цитата по «РИА Новости»). Ранее он заявлял о 49 погибших.
Помимо этого он заявил, что пока не видит необходимости введения в стране военного положения. «Решение о введении военного положения у меня на столе, мы за день по нескольку раз оцениваем ситуацию, но если мы пока не ввели, значит, не видим такой необходимости», - сказал он.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на 13 сентября. По данным минобороны Армении, азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотк, Горис и Джермук.
Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило в эскалации ситуации Армению. Там отметили, что армянская сторона «интенсивно обстреливает» последний месяц позиции азербайджанской армии на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях. Кроме того, Армения заминировала районы и пути снабжения между позициями армии Азербайджана, добавили в ведомстве. Позже минобороны Азербайджана сообщило о гибели 50 азербайджанских военнослужащих в ходе боев на границе.
После ночных обстрелов правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН. Также Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, а министр обороны Армении Сурен Папикян поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. В итоге Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. В минобороны Армении сообщили, что азербайджанские военные применили артиллерию, минометы и другое оружие в направлении армянских населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа.
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