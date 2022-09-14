Пашинян заявил о 105 погибших при обстрелах на границе с Азербайджаном

Помимо этого он заявил, что пока не видит необходимости введения в стране военного положения. «Решение о введении военного положения у меня на столе, мы за день по нескольку раз оцениваем ситуацию, но если мы пока не ввели, значит, не видим такой необходимости», - сказал он.