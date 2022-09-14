Reuters: Эрдоган обсудит с Путиным обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.
Как пишет издание, обсудить столкновения на армяно-азербайджанской границе Эрдоган собирается в ходе переговоров с Путиным на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 15-16 сентября в Самарканде российский лидер также встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главами других государств.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на 13 сентября. По данным минобороны Армении, азербайджанские войска обстреляли приграничные населенные пункты на юго-востоке страны — Сотк, Горис и Джермук. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о 49 погибших в результате обстрелов. Он уточнил, что эта цифра не является окончательной.
Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило в эскалации ситуации Армению. Там отметили, что армянская сторона «интенсивно обстреливает» последний месяц позиции азербайджанской армии на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях. Кроме того, Армения заминировала районы и пути снабжения между позициями армии Азербайджана, добавили в ведомстве. Позже минобороны Азербайджана сообщило о гибели 50 азербайджанских военнослужащих в ходе боев на границе.
После ночных обстрелов правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН. Также Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину, а министр обороны Армении Сурен Папикян поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу. В итоге Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск. В тот же день состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Однако утром 14 сентября обстрелы продолжились. В минобороны Армении сообщили, что азербайджанские военные применили артиллерию, минометы и другое оружие в направлении армянских населенных пунктов Джермук и Верин Шоржа.
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