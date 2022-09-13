В ОДКБ предложили отправить генсека на армяно-азербайджанскую границу

Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о крайней озабоченности Кремля в связи с обострением обстановки и призвал стороны соблюдать режим прекращения огня и вообще соблюдать известное трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 г. и января, ноября 2021 г. По его словам, в ночь с 12 на 13 сентября президенту России Владимиру Путину срочно позвонил премьер-министр Армении Никол Пашинян, они обменялись мнениями по сложившейся ситуации.