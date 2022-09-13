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В ОДКБ предложили отправить генсека на армяно-азербайджанскую границу

Ведомости

Белорусская сторона предложила в ходе экстренного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ отправить на армяно-азербайджанскую границу генерального секретаря Станислава Зася, передает агентство «БелТа».

«Предложены шаги, которые видится возможным предпринять в оперативном порядке. В их числе выезд генерального секретаря ОДКБ в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств», – сообщило агентство.

Также Минск предложил создать рабочую группу из числа сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений.

Обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе произошло в ночь на 13 сентября. По данным армянской стороны, с полуночи Азербайджан начал вести интенсивный огонь в направлении населенных пунктов на юго-востоке страны. По информации минобороны Армении, в результате конфликта погибло минимум 49 человек со стороны республики.

В свою очередь в минобороны Азербайджана сообщили, что причиной обострения являются «интенсивный обстрел в течение последнего месяца позиций азербайджанской армии на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях и совершенные сегодня широкомасштабные провокации», и возложили всю ответственность за произошедшее на военное руководство Армении. Позднее Баку сообщил о гибели 50 своих военнослужащих.

Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил о крайней озабоченности Кремля в связи с обострением обстановки и призвал стороны соблюдать режим прекращения огня и вообще соблюдать известное трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 г. и января, ноября 2021 г. По его словам, в ночь с 12 на 13 сентября президенту России Владимиру Путину срочно позвонил премьер-министр Армении Никол Пашинян, они обменялись мнениями по сложившейся ситуации.

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Ранее по теме: Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 50 военных в боях на границе с Арменией

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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