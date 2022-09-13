Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 50 военных в боях на границе с Арменией
В ходе боев на границе с Армений погибли 50 азербайджанских военнослужащих, следует из пресс-релиза минобороны республики.
«При предотвращении провокации Вооруженных сил Армении погибли 50 военнослужащих, в том числе 42 человека из рядов Вооруженных сил и 8 человек — военнослужащих государственной пограничной службы», — говорится в сообщении.
Обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе произошло в ночь на 13 сентября. По данным армянской стороны, с полуночи Азербайджан начал вести интенсивный огонь в направлении населенных пунктов на юго-востоке страны. По информации минобороны Армении, в результате конфликта погибло минимум 49 человек со стороны республики.
В свою очередь в минобороны Азербайджана сообщили, что причиной обострения являются «интенсивный обстрел в течение последнего месяца позиций азербайджанской армии на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях и совершенные сегодня широкомасштабные провокации», и возложили всю ответственность за произошедшее на военное руководство Армении.
Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск. В МИД России подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.
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