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Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 50 военных в боях на границе с Арменией

Ведомости

В ходе боев на границе с Армений погибли 50 азербайджанских военнослужащих, следует из пресс-релиза минобороны республики.

«При предотвращении провокации Вооруженных сил Армении погибли 50 военнослужащих, в том числе 42 человека из рядов Вооруженных сил и 8 человек — военнослужащих государственной пограничной службы», — говорится в сообщении.

Обострение конфликта на армяно-азербайджанской границе произошло в ночь на 13 сентября. По данным армянской стороны, с полуночи Азербайджан начал вести интенсивный огонь в направлении населенных пунктов на юго-востоке страны. По информации минобороны Армении, в результате конфликта погибло минимум 49 человек со стороны республики.

В свою очередь в минобороны Азербайджана сообщили, что причиной обострения являются «интенсивный обстрел в течение последнего месяца позиций азербайджанской армии на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях и совершенные сегодня широкомасштабные провокации», и возложили всю ответственность за произошедшее на военное руководство Армении.

Баку и Ереван при посредничестве Москвы смогли договориться о режиме прекращения огня с 09:00 мск. В МИД России подчеркнули необходимость соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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