Минобороны Азербайджана сообщило о гибели 50 военных в боях на границе с Арменией

В свою очередь в минобороны Азербайджана сообщили, что причиной обострения являются «интенсивный обстрел в течение последнего месяца позиций азербайджанской армии на Кяльбаджарском, Лачинском, Дашкесанском и Гедабекском направлениях и совершенные сегодня широкомасштабные провокации», и возложили всю ответственность за произошедшее на военное руководство Армении.