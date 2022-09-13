Руководство ОДКБ срочно соберется по запросу Армении

Россия находится в постоянном тесном контакте с Баку и Ереваном как по дипломатической, так и по военной линии, добавил он. А с учетом произошедшего в ночь с 12 на 13 сентября важной будет беседа Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая пройдет в Самарканде на полях саммита ШОС 16 сентября.