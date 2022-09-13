Газета
Политика

Руководство ОДКБ срочно соберется по запросу Армении

Оно обсудит столкновения на границе этой страны с Азербайджаном
Елена Мухаметшина
Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

Экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по запросу Армении состоится 13 сентября. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Мы выражаем крайнюю озабоченность в связи с обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября», – сказал он. По словам Ушакова, в ночь с 12 на 13 сентября президенту России Владимиру Путину срочно позвонил премьер-министр Армении Никол Пашинян, они обменялись мнениями по сложившейся ситуации.

«Мы призываем и Азербаджайн, и Армению проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня и вообще соблюдать известное трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 г. и января, ноября 2021 г.», – сказал Ушаков. 

Россия находится в постоянном тесном контакте с Баку и Ереваном как по дипломатической, так и по военной линии, добавил он. А с учетом произошедшего в ночь с 12 на 13 сентября важной будет беседа Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая пройдет в Самарканде на полях саммита ШОС 16 сентября.

ОДКБ может сыграть роль в установлении спокойствия на армяно-азербайджанской границе, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Но для этого надо добиться доброй воли обеих сторон, что и делает необходимыми переговоры президента Путина как с премьером Армении, так и с президентом Азербайджана, считает эксперт.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных