Руководство ОДКБ срочно соберется по запросу Армении

Руководство ОДКБ срочно соберется по запросу АрменииОно обсудит столкновения на границе этой страны с Азербайджаном
Экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по запросу Армении состоится 13 сентября. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«Мы выражаем крайнюю озабоченность в связи с обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября», – сказал он. По словам Ушакова, в ночь с 12 на 13 сентября президенту России Владимиру Путину срочно позвонил премьер-министр Армении Никол Пашинян, они обменялись мнениями по сложившейся ситуации.
«Мы призываем и Азербаджайн, и Армению проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня и вообще соблюдать известное трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 г. и января, ноября 2021 г.», – сказал Ушаков.
Россия находится в постоянном тесном контакте с Баку и Ереваном как по дипломатической, так и по военной линии, добавил он. А с учетом произошедшего в ночь с 12 на 13 сентября важной будет беседа Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которая пройдет в Самарканде на полях саммита ШОС 16 сентября.
ОДКБ может сыграть роль в установлении спокойствия на армяно-азербайджанской границе, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Но для этого надо добиться доброй воли обеих сторон, что и делает необходимыми переговоры президента Путина как с премьером Армении, так и с президентом Азербайджана, считает эксперт.