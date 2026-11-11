Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,368-0,43%KLVZ1,918-0,21%OKEY58,42+3%IMOEX2 470,03+1,05%RTSI942,61+1,05%RGBI111,83-0,13%RGBITR777,62-0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кушнер анонсировал встречу с Зеленским в Дублине после визита в Москву

Анна Виноградова

Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф после визита в Москву отправятся в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил Кушнер.

По его словам, переговоры с украинским лидером состоятся после поездки представителей США в российскую столицу.

11 ноября Джаред Кушнер сообщил, что после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби он и спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправятся в Москву.

10 ноября в Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров России, США и Украины. Обсуждения продолжались около 4,5 часа. Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу продуктивной, но отметил, что сторонам предстоит решить еще много вопросов.

11 ноября переговоры продолжились в закрытом формате. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Одной из основных тем второго дня встречи, по данным Politico, мог стать территориальный вопрос.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её