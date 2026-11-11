Кушнер анонсировал встречу с Зеленским в Дублине после визита в Москву
Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф после визита в Москву отправятся в Дублин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил Кушнер.
По его словам, переговоры с украинским лидером состоятся после поездки представителей США в российскую столицу.
11 ноября Джаред Кушнер сообщил, что после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби он и спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправятся в Москву.
10 ноября в Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров России, США и Украины. Обсуждения продолжались около 4,5 часа. Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу продуктивной, но отметил, что сторонам предстоит решить еще много вопросов.
11 ноября переговоры продолжились в закрытом формате. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Одной из основных тем второго дня встречи, по данным Politico, мог стать территориальный вопрос.