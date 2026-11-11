Кушнер анонсировал встречу с Зеленским в Дублине после визита в Москву

10 ноября в Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров России, США и Украины. Обсуждения продолжались около 4,5 часа. Госсекретарь США Марко Рубио назвал встречу продуктивной, но отметил, что сторонам предстоит решить еще много вопросов.