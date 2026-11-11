Латвия продлила ограничения на въезд для граждан России и Белоруссии на год

Разрешение на въезд и прием визовых заявлений действует для граждан России, которые являются членами семей граждан и неграждан Латвии. К ним относятся супруги, несовершеннолетние дети супругов, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, а также лица на иждивении, под опекой или попечительством.