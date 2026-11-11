Латвия продлила ограничения на въезд для граждан России и Белоруссии на год
Рига продлила ограничения на въезд и прием визовых заявлений для граждан России и Белоруссии до 31 декабря 2027 г. Об этом сообщил портал Grani.lv.
В МИДе страны объяснили продление продолжающимися боевыми действиями на Украине, а также «непредсказуемой ситуацией в регионе и необходимостью защищать внутреннюю безопасность Латвии».
Разрешение на въезд и прием визовых заявлений действует для граждан России, которые являются членами семей граждан и неграждан Латвии. К ним относятся супруги, несовершеннолетние дети супругов, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, а также лица на иждивении, под опекой или попечительством.
Исключения также сохраняются для членов семей граждан страны ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии, для въезда по гуманитарным причинам и для людей, получивших право на проживание в Латвии, которым необходима въездная виза.
Латвия остановила прием заявлений на визы от россиян в первый день боев на Украине, 24 февраля 2022 г. Через полтора года Латвия возобновила ограниченный прием заявлений от граждан РФ.