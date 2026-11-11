Кравцов допустил презентацию суверенной нейросети до конца учебного года

По его словам, в нейросети будет представлена проверенная и достоверная информация. Он также заявил, что ее могут презентовать и раньше конца учебного года. Над созданием суверенной нейросети работает коллектив ученых, уточнил глава Минпросвещения. Кравцов подчеркнул, что разработку нужно протестировать, прежде чем принимать решение о ее внедрении в учебный процесс.