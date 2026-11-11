Кравцов допустил презентацию суверенной нейросети до конца учебного года
Первую в мире суверенную нейросеть для образования могут представить до конца учебного года. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
«Это уникальная разработка, такой нет в мире. Это будет защищенная сеть, безопасная для детей, которую мы будем рекомендовать использовать в учебном процессе», – отметил российский министр (цитата по ТАСС).
По его словам, в нейросети будет представлена проверенная и достоверная информация. Он также заявил, что ее могут презентовать и раньше конца учебного года. Над созданием суверенной нейросети работает коллектив ученых, уточнил глава Минпросвещения. Кравцов подчеркнул, что разработку нужно протестировать, прежде чем принимать решение о ее внедрении в учебный процесс.
9 октября советник президента РФ Елена Ямпольская поддержала создание единой нейросети в сфере образования. Она отметила, что конечная цель внедрения такой технологии – облегчить деятельность учителей, т. е. освободить их время и ресурсы для живой творческой работы с детьми.
5 октября Кравцов заявил, что Минпросвещения займется созданием в России специализированной нейросети в сфере образования, учитывая все риски. Так он ответил на предложение одного из учителей, которое поддержал президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов среди педагогов и финалистами телешоу «Классная тема».