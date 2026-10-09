Ямпольская назвала преимущества создания единой нейросети для школ

Ямпольская назвала преимущества создания единой нейросети для школЕе внедрение потребует расходов на адаптацию технологий и подготовку педагогов, считают эксперты
Советник президента РФ Елена Ямпольская поддержала создание единой нейросети в сфере образования. Конечная цель ее внедрения – облегчить деятельность учителей, т. е. освободить их время и ресурсы для живой творческой работы с детьми, заявила она журналистам во время брифинга 8 октября.
Единая нейросеть – это гораздо лучше, чем их множество, отметила Ямпольская. При помощи ИИ можно учить детей учиться и думать. «Это такой еще один дополнительный нам с вами точильный камень, которым обрабатывается характер человека, его мыслительные способности», – сказала советник президента.
Искусственный интеллект (ИИ) вполне годится для того, чтобы прививать стремление к достижению результата, критически анализировать его, сам процесс работы и всю поступающую информацию, добавила Ямпольская. «Просто надо помнить, что это средство. И ребенок в школе должен понимать, что это замечательное средство, а цель – она совсем другая. Цели у тебя должны быть только человеческие», – отметила она.
Сам процесс обучения нельзя сводить к нажатию известных кнопочек.
Идею создать нейросеть в сфере образования 5 октября поддержал президент Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийских педагогических конкурсов. Она должна объединять единую программу и учебники, а также помогать преподавателю ориентироваться в этих материалах, заявил он.
Минцифры участвует в работе по развитию и внедрению технологий ИИ в сфере образования совместно с Минпросвещения и российскими разработчиками, сообщили «Ведомостям» в министерстве. Концепция единой национальной системы, ее функционал и технологическая архитектура находятся в стадии проработки, поэтому говорить об окончательно утвержденных параметрах пока преждевременно, уточнили там же.
Как идею оценивают эксперты
Главная опасность состоит не в самой технологии, а в том, что ИИ может незаметно подменить собой важнейший образовательный процесс – выработку надпредметных навыков, говорит исполнительный директор «Антиплагиата» Евгений Лукьянчиков. Именно они и составляют основу школьного образования: умение рассуждать, выстраивать логику, проверять источники, формулировать собственную позицию, писать тексты, ошибаться и исправлять ошибки. Если нейросеть берет на себя эти шаги, ребенок перестает их тренировать, а значит, теряет главный результат обучения, отметил эксперт.
Идея создания
ИИ целесообразно отвести роль проводника: он может сопровождать образовательный процесс, подстраиваясь под уровень и интересы ученика, и помогать ему сделать следующий самостоятельный шаг – в зону ближайшего развития, отметил Лукьянчиков. ИИ также должен расширять возможности человека, а не исключать его из процесса: педагог сохраняет право на методическое, оценочное и профессиональное решение.
ИИ может помогать искать подходы, проверять гипотезы, моделировать ситуации, считает руководитель продуктов Nova AI и StarGuard AI в Orion Soft Никита Векессер. Его использование в заданиях должно быть предусмотрено самой методикой, уточнил он. При этом ученик должен уметь объяснить, что он сделал, где использовал нейросеть и почему согласился с ее ответом. Учителю нужны инструменты, позволяющие увидеть ход работы и оценить личный вклад школьника, считает эксперт.
Проверку стоит строить на разборе работы и ее защите перед педагогом: ученик объясняет решение, отвечает на вопросы, показывает понимание темы, предположил Векессер. За выдачу полностью сгенерированной работы за самостоятельную должны быть заранее установлены понятные последствия – вплоть до аннулирования результата этой работы. Решение должен принимать учитель после проверки, говорит Векессер.
Переобучение педагогов
Внедрение единой национальной системы ИИ для школьников и учителей потребует нескольких миллиардов рублей, оценивает ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Алексей Тищенко. По его словам, значительные средства понадобятся в том числе на проведение педагогических экспертиз. При этом большинство учителей пенсионного возраста смогут освоить сервисы ИИ, полагает эксперт. Основной вопрос заключается не столько в способности педагогов овладеть новыми технологиями, сколько в их доверии к таким инструментам и готовности применять их в учебном процессе, отмечает он.
Объем расходов на создание единой системы ИИ будет зависеть от того, потребуется ли разрабатывать отдельную образовательную модель с нуля, говорит ведущий научный сотрудник общеакадемического факультета Президентской академии Ринат Файзуллин. В России уже существуют отечественные генеративные модели, в том числе GigaChat от «Сбера» и «Алиса AI» от «Яндекса», напоминает он. Если использовать их в качестве основы, основные затраты будут связаны с адаптацией технологий для образовательных задач и обучением педагогов, считает эксперт. При этом повышение квалификации учителей не потребует значительных дополнительных расходов, поскольку соответствующая система уже существует, добавил Файзуллин.