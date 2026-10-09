Ямпольская назвала преимущества создания единой нейросети для школ

Объем расходов на создание единой системы ИИ будет зависеть от того, потребуется ли разрабатывать отдельную образовательную модель с нуля, говорит ведущий научный сотрудник общеакадемического факультета Президентской академии Ринат Файзуллин. В России уже существуют отечественные генеративные модели, в том числе GigaChat от «Сбера» и «Алиса AI» от «Яндекса», напоминает он. Если использовать их в качестве основы, основные затраты будут связаны с адаптацией технологий для образовательных задач и обучением педагогов, считает эксперт. При этом повышение квалификации учителей не потребует значительных дополнительных расходов, поскольку соответствующая система уже существует, добавил Файзуллин.