Минэнерго собирается с 2027 г. установить для центров обработки данных (ЦОД) и майнеров минимальный порог по оплате электроэнергии. Речь идет о введении механизма «бери или плати», который обязывает рассчитываться не по факту потребления электричества, а за 70% от заявленного в договоре на подключение объекта к энергосетям. Об этом говорится в проекте постановления правительства, направленном 30 октября министром энергетики Сергеем Цивилевым на согласование премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в ФАС и Минэкономразвития. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили два собеседника – в операторе ЦОДа и консалтинговой фирме.