Согласно ЕГРЮЛу, доля ООО «Вайлдберриз» в ООО «РВБ» сократилась с 65 до 45%, а доля ООО «Стинн», связанного с владельцами рекламного оператора Russ, – с 35 до 25%. Новыми участниками стали закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы) «Томь» и «Гало», получившие соответственно 17,5 и 12,5%. Владельцы паев не раскрываются. Первым ЗПИФом управляет АО «ГФТ ПИФ», вторым – УК «Эмрис». Изменения зарегистрированы 19 ноября.