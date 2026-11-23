Почему Татьяна Ким покинула пост гендиректора WildberriesИзменения могут быть подготовкой к обжалованию санкций, считают эксперты
Основательница Wildberries Татьяна Ким покинула пост генерального директора ООО «Вайлдберриз». С 19 ноября компанию возглавляет Алексей Куликов, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Кадровые изменения произошли спустя три дня после введения Евросоюзом персональных санкций против Ким. Одновременно изменилась структура собственности объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
Согласно ЕГРЮЛу, доля ООО «Вайлдберриз» в ООО «РВБ» сократилась с 65 до 45%, а доля ООО «Стинн», связанного с владельцами рекламного оператора Russ, – с 35 до 25%. Новыми участниками стали закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы) «Томь» и «Гало», получившие соответственно 17,5 и 12,5%. Владельцы паев не раскрываются. Первым ЗПИФом управляет АО «ГФТ ПИФ», вторым – УК «Эмрис». Изменения зарегистрированы 19 ноября.