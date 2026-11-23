Самозанятые просят кабмин разделить трудовые отношения и платформенную занятостьОтдельные предложения касаются судьбы налога на профдоход после 2028 года
Объединение самозанятых России (в него входят 400 000 членов) и независимый профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» попросили кабмин официально закрепить критерии разграничения платформенной занятости и трудовых отношений. Это следует из совместного письма за подписью их руководителей Ивана Литвинова и Дарьи Митиной на имя председателя правительства Михаила Мишустина. «Ведомости» ознакомились с его содержанием.
Авторы письма отмечают, что для правильной квалификации отношений важно учитывать всю совокупность признаков. Они предлагают учитывать, например, поручения вне платформенной карточки заказа, применение к работнику не предусмотренных офертой или договором санкций, перевод оперативного управления на сторонние (внеплатформенные) каналы связи, а также «ручное» назначение конкретного исполнителя.