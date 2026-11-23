Объединение самозанятых России (в него входят 400 000 членов) и независимый профсоюз работников платформенной экономики «Новый труд» попросили кабмин официально закрепить критерии разграничения платформенной занятости и трудовых отношений. Это следует из совместного письма за подписью их руководителей Ивана Литвинова и Дарьи Митиной на имя председателя правительства Михаила Мишустина. «Ведомости» ознакомились с его содержанием.