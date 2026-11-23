19 ноября в Шэньчжэне состоялись первые трехсторонние переговоры руководителей России, Китая и США на высшем уровне: за одним столом встретились Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп. От саммита ожидали едва ли не невозможного – масштабных политических соглашений, неожиданных компромиссов и новых очертаний международного порядка, хотя сложившаяся геополитическая обстановка едва ли давала основания рассчитывать на столь стремительные перемены. Между тем за обсуждением предполагаемых результатов легко упустить особенность самого события: стратегический треугольник, десятилетиями влиявший на мировую политику преимущественно через систему двусторонних отношений, получил прямое выражение в совместных переговорах трех лидеров, завершившихся принятием Декларации о мире.