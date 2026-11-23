Дозированные знанияПочему правовой статус Wikimedia имеет значение для миллионов пользователей
«Википедию» регулярно критикуют за ошибки, политическую ангажированность и сомнительные источники, но продолжают пользоваться ею каждый день. За четверть века существования она стала одним из главных справочных ресурсов интернета, содержание которого формируют преимущественно добровольцы.
19 ноября Генпрокуратура России предупредила американский фонд Wikimedia Foundation, обеспечивающий работу «Википедии», о возможности признания его деятельности нежелательной. Ведомство заявило, что организация ведет информационную кампанию, направленную на дестабилизацию обстановки в стране.
Претензии российских властей к энциклопедии возникли давно. Фонд неоднократно штрафовали за отказ удалять материалы, которые Роскомнадзор считал недостоверными или запрещенными. Споры касались прежде всего статей о боевых действиях на Украине и других политически и этически чувствительных тем. Теперь конфликт может приобрести правовое измерение, затрагивающее не только содержание публикаций, но и деятельность участников проекта.
Особенность «Википедии» заключается в том, что статьи пишут и редактируют пользователи из разных стран, зачастую не имеющие формальных отношений с американским фондом. В случае признания Wikimedia нежелательной организацией возникнет вопрос о правовом положении российских редакторов. Законодательство предусматривает ответственность за участие в деятельности таких организаций, а границы его применения к редактированию интернет-энциклопедии пока неясны.
Само предупреждение таких ограничений не вводит. Но неопределенность возможных последствий способна повлиять на поведение добровольцев. Люди, которые годами дополняли статьи об истории городов, научных открытиях или культурных памятниках, могут отказаться от этой работы из опасения столкнуться с юридическими проблемами.
У «Википедии», название которой стало именем нарицательным, в России миллионы читателей, и большинство из них едва ли задумываются о том, какой американский фонд обеспечивает ее работу. В случае признания фонда нежелательной организацией потребуется объяснить, какие именно действия пользователей могут повлечь юридические последствия.
Кроме того, признание энциклопедии нежелательной способно сократить число редакторов, участвующих в исправлении ошибок и участвующих в «войне правок» на российской стороне. В таком случае влиять на качество русскоязычного раздела изнутри станет сложнее.