Претензии российских властей к энциклопедии возникли давно. Фонд неоднократно штрафовали за отказ удалять материалы, которые Роскомнадзор считал недостоверными или запрещенными. Споры касались прежде всего статей о боевых действиях на Украине и других политически и этически чувствительных тем. Теперь конфликт может приобрести правовое измерение, затрагивающее не только содержание публикаций, но и деятельность участников проекта.