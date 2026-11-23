Россия и Грузия договорились установить на регулярной основе прямой двусторонний диалог в новом формате. Об этом 22 ноября рассказал ТАСС руководитель российской переговорной группы замминистра иностранных дел Михаил Галузин, комментируя итоги встречи со спецпредставителем грузинского премьер-министра Георгием Зурабашвили в Минске 19 ноября. Эти переговоры в результате стали не только дебютом новых переговорщиков, но и первым случаем, когда стороны провели дискуссию не в Праге, как раньше, а в белорусской столице.