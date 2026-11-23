Россия и Грузия продолжают развивать контакты без дипотношенийМежминистерская встреча дипломатов двух стран прошла в Минске
Россия и Грузия договорились установить на регулярной основе прямой двусторонний диалог в новом формате. Об этом 22 ноября рассказал ТАСС руководитель российской переговорной группы замминистра иностранных дел Михаил Галузин, комментируя итоги встречи со спецпредставителем грузинского премьер-министра Георгием Зурабашвили в Минске 19 ноября. Эти переговоры в результате стали не только дебютом новых переговорщиков, но и первым случаем, когда стороны провели дискуссию не в Праге, как раньше, а в белорусской столице.
Российская сторона осталась довольна результатами консультаций с грузинским представителем, отметил Галузин. По его словам, Москва информировала Тбилиси относительно принимаемых российскими властями мер по дальнейшему увеличению поставок в Россию грузинской сельскохозяйственной и винодельческой продукции. «Участники приветствовали устойчивую положительную динамику товарооборота и туристического потока, которая выступает в качестве локомотива двусторонних отношений», – добавил дипломат. За первые 10 месяцев 2026 г. российско-грузинский товарооборот составил $2,4 млрд – на 12,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных национальной службы статистики Грузии.