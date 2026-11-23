Стройка без сюрпризовПочему ГЧП позволяет снизить риски удорожания инфраструктурных проектов
На прошлой неделе Счетная палата сообщила: из 168 федеральных объектов капстроительства, которые планировалось ввести в 2025 г., в срок сдали только 100. Среди выявленных причин – включение в планы объектов без готовой проектной документации. Это в очередной раз обращает внимание на проблему качества подготовки инфраструктурных проектов. Недостаточная проработка технических решений на начальных этапах может приводить не только к переносу сроков строительства, но и к существенному увеличению затрат на создание.
Фактическая стоимость инфраструктурного проекта нередко существенно отличается от той, которая была определена на этапе его подготовки. Между первоначальной оценкой и завершением строительства проходят годы. За это время меняются цены на материалы и оборудование, стоимость финансирования, технические требования и другие параметры проекта.