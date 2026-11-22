20 ноября Дания объявила российского военного атташе персоной нон грата и потребовала от него покинуть страну в течение семи дней. Решение принято на фоне дела о сорванном покушении на территории Дании, которое Копенгаген связывает с Москвой. Тогда же посол России в Дании Владимир Барбин был вызван в МИД для беседы.