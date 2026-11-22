Кипр выслал двух российских дипломатовМестные власти обвинили их в шпионаже
С Кипра выслали двух российских дипломатов. Местные власти заявили, что они якобы занимались шпионажем, передает Politico со ссылкой на кипрских чиновников.
«Спецслужбы страны раскрыли сеть, которая пыталась получить секретную информацию о безопасности Кипра и Европейского союза», – говорится в материале.
Сеть якобы стремилась также получить доступ к информации о технологиях, запрещенных для передачи в Россию в соответствии с санкциями ЕС, утверждают собеседники издания.
20 ноября Дания объявила российского военного атташе персоной нон грата и потребовала от него покинуть страну в течение семи дней. Решение принято на фоне дела о сорванном покушении на территории Дании, которое Копенгаген связывает с Москвой. Тогда же посол России в Дании Владимир Барбин был вызван в МИД для беседы.
В мае трех российских дипломатов в Австрии объявили персонами нон грата в связи с подозрением в шпионаже. Москва тогда обещала дать жесткий ответ на высылку.