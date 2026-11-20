Он был соучастником вооруженного налета на сухогруз Arctic Sea в июле 2009 г. Судно под флагом Мальты перевозило партию древесины из Финляндии в Алжир. На борту находились 15 граждан России, которые были членами экипажа. Российский военный корабль тогда обнаружил сухогруз недалеко от островов Зеленого Мыса, заложников освободили, исполнителей захвата задержали.