Кипр передал России иностранца, обвиняемого в пиратстве
России передали обвиняемого в пиратском захвате судна Arctic Sea, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает «РИА Новости».
Российской стороне передан иностранный гражданин. Он находился в международном розыске по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 227 УК РФ (пиратство, совершенное организованной группой либо повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия). Ему грозит наказание от 10 до 15 лет колонии.
Он был соучастником вооруженного налета на сухогруз Arctic Sea в июле 2009 г. Судно под флагом Мальты перевозило партию древесины из Финляндии в Алжир. На борту находились 15 граждан России, которые были членами экипажа. Российский военный корабль тогда обнаружил сухогруз недалеко от островов Зеленого Мыса, заложников освободили, исполнителей захвата задержали.