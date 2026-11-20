ФОМ: Путину доверяют 72% россиянРаботой президента довольны 74% респондентов
Уровень доверия президенту России Владимиру Путину достигает 72%, следует из опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного с 13 по 15 ноября. Положительно работу главы государства оценивают 74% респондентов.
О работе правительства позитивно отзываются 48% участников опроса. Еще 30% считают деятельность правительства скорее плохой, а 22% затрудняются с ответом. Работой премьер-министра Михаила Мишустина довольны 53% респондентов, еще 14% оценивают его деятельность как скорее плохую. Затруднились ответить 33% опрошенных.
«Единую Россию» поддерживают 34% опрошенных, КПРФ – 12%. В пользу ЛДПР высказались 12% респондентов, еще 4% поддержали партию «Справедливая Россия». За «Новых людей» проголосовали бы 8% участников исследования. ФОМ проводил опрос среди 1500 человек в 97 населенных пунктах в 51-м регионе.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел аналогичное исследование с 9 по 15 ноября. Согласно его результатам, президенту доверяют 74,6% респондентов (-0,5 п. п. за последнюю неделю). При этом показатель одобрения деятельности Путина составил 70,2% (-1,2 п. п.). Уровни положительной оценки работы Мишустина и правительства России за последнюю неделю достигли 43,9% (+0,8 п. п.) и 43,6% (+0,7 п. п) соответственно.
Мишустину доверяют 54,9% опрошенных (+1,4 п. п.), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 34,9% (+0,4 п. п.), председателю «Справедливой России» Сергею Миронову – 26,1% (+1,9 п. п.), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 23,1% (+1,8 п. п.), лидеру «Новых людей» Алексею Нечаеву – 14,2% (+2 п. п.).
Поддержка партии «Единая Россия» составила 32,1% (-0,7 п. п. за неделю), КПРФ – 14,3% (-0,4 п. п.), ЛДПР -9,4% (+0,1 п. п.), «Новые люди» – 8,5% (-0,5 п. п.) и «Справедливая Россия» – 4,3% (+0,9 п. п.). ВЦИОМ проводил опрос методом комбинированной выборки среди 1600 совершеннолетних россиян.
13 ноября ВЦИОМ сообщал, что уровень доверия россиян к Путину снизился за неделю на 2,4 п. п. до 75,1%. ФОМ фиксировал рост показателя на 1 п. п. до 73%.