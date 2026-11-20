Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел аналогичное исследование с 9 по 15 ноября. Согласно его результатам, президенту доверяют 74,6% респондентов (-0,5 п. п. за последнюю неделю). При этом показатель одобрения деятельности Путина составил 70,2% (-1,2 п. п.). Уровни положительной оценки работы Мишустина и правительства России за последнюю неделю достигли 43,9% (+0,8 п. п.) и 43,6% (+0,7 п. п) соответственно.