Путин и Рахмон обсудили работу российской военной базы в Таджикистане
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном вопросы функционирования 201-й российской военной базы и региональной безопасности. Для участия во встрече в Душанбе прибыли представители российского Министерства обороны, передает «РИА Новости».
Путин отметил, что стороны смогут отдельно обсудить эти темы за рамками мероприятий Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Встреча лидеров проходит в резиденции президента Таджикистана. До этого Путин и Рахмон встретились 12 ноября в Кремле. Тогда таджикистанский лидер прибыл в Москву для участия в мероприятиях ОДКБ. 11 ноября Рахмон принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая прошла в российской столице под председательством Путина.
Путин прибыли в Таджикистан 20 ноября, на следующий день после рабочей поездки на саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне.
В октябре 2012 г. президенты подписали соглашение о продлении срока пребывания 201-й базы Вооруженных сил России до 2042 г.