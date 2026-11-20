Захарова обвинила ВСУ в ударах по гражданским объектам из-за неудач на фронте
Украинские военные на фоне отсутствия успехов на фронте направляют агрессию против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, ВСУ наносят удары по жилым кварталам, коммунальным и социальным учреждениям, пассажирскому транспорту и другим гражданским объектам. Для атак, отметила дипломат, используются в том числе беспилотники.
Ночью 20 ноября украинские военные нанесли удары беспилотниками по многоквартирным жилым домам в ЛНР, в результате погибли три человека и шесть пострадали. Среди пострадавших есть девочка 2018 года рождения. Большинство БПЛА удалось сбить, однако несколько достигли жилых домов. В одном из зданий обрушились бетонные перекрытия между подъездами. Под завалами могут оставаться люди. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 105 и 167 УК РФ).
Ночью Смоленская область подверглась массированной беспилотной атаке. Поврежден гражданский объект промышленности, объект энергетики и частный жилой дом. Силы ПВО сбили над регионом 32 БПЛА. Пострадавших и погибших нет.