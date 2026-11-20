Патриарх Кирилл рассказал о самом горьком разочаровании в жизни
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал своим главным разочарованием то, что свобода от внешних запретов не избавила людей от ненависти и равнодушия. Об этом он рассказал в интервью ТАСС к его 80-летнему юбилею.
«Самое горькое разочарование – то, что открывшаяся внешняя свобода не стала свободой от ненависти и равнодушия», – заявил предстоятель РПЦ.
По словам патриарха, люди получили возможность свободно исповедовать веру, строить храмы, выпускать религиозную литературу и воспитывать детей в православных традициях. Однако избавление от запретов не всегда приводит к осознанию ответственности, поиску истины и готовности жертвовать собой ради других.
Кирилл напомнил мысль философа Николая Бердяева о том, что понимание свободы исключительно как права на произвольные действия способно привести к новому рабству. Подлинная свобода, по его словам, предполагает прежде всего долг перед Богом.
В другом фрагменте юбилейного интервью патриарх назвал одной из опасностей искусственного интеллекта возможность выявлять слабые места массовой аудитории для манипулирования людьми. Он подчеркнул, что человек должен восприниматься как личность, а не объект психологического воздействия.