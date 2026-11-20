15 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в НАТО есть место для Украины и страна имеет на это право. По его словам, цель Парижа – добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжать вместе со всеми укреплять общую систему безопасности для Европы.