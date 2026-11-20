Рябков: даже квазичленство Украины в НАТО неприемлемо для России
Для Москвы неприемлемы «креативные решения» по участию Укрины в НАТО. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Нахождение даже формулы "квазичленства" в НАТО для Киева и поиска какого-то "креативного решения" в этой сфере – это неприемлемый для нас вариант», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
До этого Рябков говорил о неприемлемости полноценного членства Украины в НАТО.
Накануне The Wall Street Journal писала, что посланник президента США Джаред Кушнер выдвигал идею предоставить Украине членство в НАТО в обмен на уступку территорий в Донбассе России. Альтернативой этому, утверждала газета, Кушнер предлагал заморозку конфликта по линии фронта и гарантии Киеву по аналогии с пятой статьей НАТО.
15 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в НАТО есть место для Украины и страна имеет на это право. По его словам, цель Парижа – добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжать вместе со всеми укреплять общую систему безопасности для Европы.