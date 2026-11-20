10 ноября криптовалютная биржа Binance предупредила об уязвимости операционной системы iOS, которая позволяет вредоносным приложениям получать доступ к локальным файлам других программ. Проблема затрагивает версии iOS 26.7.1, 27.0.1 и 27.2. По данным Binance, под угрозой могут оказаться фразы восстановления криптокошельков (сид-фразы), закрытые ключи и данные для входа в учетные записи. Биржа подчеркнула, что проблема связана с самой операционной системой и не ограничивается ее приложением.