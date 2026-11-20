WSJ сообщила об утечке данных тысяч клиентов Visa, Mastercard и JP Morgan
Данные тысяч клиентов Visa, Mastercard и JPMorgan подверглись массовой утечке. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Хакеры получили доступ к сторонним организациям и раскрыли информацию клиентов. При этом работа сервисов не была нарушена.
10 ноября криптовалютная биржа Binance предупредила об уязвимости операционной системы iOS, которая позволяет вредоносным приложениям получать доступ к локальным файлам других программ. Проблема затрагивает версии iOS 26.7.1, 27.0.1 и 27.2. По данным Binance, под угрозой могут оказаться фразы восстановления криптокошельков (сид-фразы), закрытые ключи и данные для входа в учетные записи. Биржа подчеркнула, что проблема связана с самой операционной системой и не ограничивается ее приложением.
9 ноября крупная утечка данных затронула около 23 млн автомобилистов во Франции. Злоумышленники взломали базы сервисов технического осмотра автомобилей. По данным телеканала TF1, атака затронула компании Securitest, Auto Securite и Verif'Autos, входящие в международную группу SGS.